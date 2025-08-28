Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области продолжают искать пропавшего мальчика
09:02 28.08.2025
В Свердловской области продолжают искать пропавшего мальчика
Поиски пропавшего восьмилетнего мальчика в Артемовском Свердловской области продолжаются, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Поиски пропавшего восьмилетнего мальчика в Артемовском Свердловской области продолжаются, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "Информация о том, что найденная одежда принадлежит пропавшему мальчику, не нашла своего подтверждения. Сегодня поиски будут продолжены с участием водолазов", – сказал собеседник агентства. По словам Горелых, родители несколько раз меняли свои показания на счет одежды: накануне они утверждали, что это вещи не их ребенка, а сегодня утром согласились, что его. "Родителей понять можно, они уже больше суток находятся в шоковом состоянии", – подчеркнул он. "Помимо версии, что ребенок мог утонуть в водоеме, сыщики уголовного розыска отрабатывают и иные возможные версии", – добавил представитель полицейского главка. В среду старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга сообщил журналистам, что восьмилетний мальчик пропал в Артемовском, начата проверка. По предварительным данным СК, днем 26 августа ребенок ушел от дома по улице Загородной, после чего пропал. Вечером того же дня на берегу местного затопленного карьера были найдены предметы одежды мальчика – футболка, джинсы, сланцы, уточнял Шульга. Проведен осмотр места происшествия, обследуется затопленный карьер. Ранее Горелых пояснял, что в мероприятиях по розыску пропавшего школьника участвуют, в частности, сотрудники полиции и волонтеры, в последний раз ребенка видели, когда он играл на участке перед домом. Семья, в которой воспитывается мальчик, полная, благополучная, на учете в органах ПНД не состояла, он проживает с матерью, отцом, двумя сестрами и братом, обучается во втором классе местной школы.
В Артемовском Свердловской продолжаются поиски пропавшего восьмилетнего мальчика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг – РИА Новости. Поиски пропавшего восьмилетнего мальчика в Артемовском Свердловской области продолжаются, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
"Информация о том, что найденная одежда принадлежит пропавшему мальчику, не нашла своего подтверждения. Сегодня поиски будут продолжены с участием водолазов", – сказал собеседник агентства.
По словам Горелых, родители несколько раз меняли свои показания на счет одежды: накануне они утверждали, что это вещи не их ребенка, а сегодня утром согласились, что его. "Родителей понять можно, они уже больше суток находятся в шоковом состоянии", – подчеркнул он.
"Помимо версии, что ребенок мог утонуть в водоеме, сыщики уголовного розыска отрабатывают и иные возможные версии", – добавил представитель полицейского главка.
В среду старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга сообщил журналистам, что восьмилетний мальчик пропал в Артемовском, начата проверка. По предварительным данным СК, днем 26 августа ребенок ушел от дома по улице Загородной, после чего пропал. Вечером того же дня на берегу местного затопленного карьера были найдены предметы одежды мальчика – футболка, джинсы, сланцы, уточнял Шульга. Проведен осмотр места происшествия, обследуется затопленный карьер.
Ранее Горелых пояснял, что в мероприятиях по розыску пропавшего школьника участвуют, в частности, сотрудники полиции и волонтеры, в последний раз ребенка видели, когда он играл на участке перед домом. Семья, в которой воспитывается мальчик, полная, благополучная, на учете в органах ПНД не состояла, он проживает с матерью, отцом, двумя сестрами и братом, обучается во втором классе местной школы.
