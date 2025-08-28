Москвичам рассказали о погоде в четверг

https://ria.ru/20250828/pogoda-2038006326.html

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер синоптической ситуации в регионе изменится. За погоду будет отвечать северная периферия антициклона, которая смещается из Европы к Поволжью. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Постепенно продолжается рост температуры. Днем в Москве сегодня уже плюс 18 - плюс 20, по области от плюс 16 до плюс 21 градуса", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду, возможны отдельные порывы до 10-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно немного выше нормы, барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба.

