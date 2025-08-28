Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 28.08.2025 (обновлено: 08:13 28.08.2025)
https://ria.ru/20250828/pogoda-2038006326.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 28.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Погода без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T08:00:00+03:00
2025-08-28T08:13:00+03:00
общество
москва
европа
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322281_0:147:3352:2033_1920x0_80_0_0_0c2b3e699e3ef8de44d349d6d63d855c.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер синоптической ситуации в регионе изменится. За погоду будет отвечать северная периферия антициклона, которая смещается из Европы к Поволжью. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Постепенно продолжается рост температуры. Днем в Москве сегодня уже плюс 18 - плюс 20, по области от плюс 16 до плюс 21 градуса", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду, возможны отдельные порывы до 10-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно немного выше нормы, барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20250828/vilfand-2037987151.html
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950322281_623:0:3352:2047_1920x0_80_0_0_7de6e956c5d485f9b81ba04b7a989e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, европа, михаил леус
Общество, Москва, Европа, Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Леус: в Москве в четверг ожидается погода без осадков и до 20 градусов тепла

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити"
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер синоптической ситуации в регионе изменится. За погоду будет отвечать северная периферия антициклона, которая смещается из Европы к Поволжью. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Постепенно продолжается рост температуры. Днем в Москве сегодня уже плюс 18 - плюс 20, по области от плюс 16 до плюс 21 градуса", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду, возможны отдельные порывы до 10-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно немного выше нормы, барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Вильфанд спрогнозировал возвращение июльской погоды в Центральную Россию
Вчера, 02:13
 
ОбществоМоскваЕвропаМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала