Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 28.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Погода без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T08:00:00+03:00
2025-08-28T08:00:00+03:00
2025-08-28T08:13:00+03:00
общество
москва
европа
михаил леус
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до плюс 20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер синоптической ситуации в регионе изменится. За погоду будет отвечать северная периферия антициклона, которая смещается из Европы к Поволжью. В такой ситуации в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Постепенно продолжается рост температуры. Днем в Москве сегодня уже плюс 18 - плюс 20, по области от плюс 16 до плюс 21 градуса", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью четыре-девять метров в секунду, возможны отдельные порывы до 10-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, оно немного выше нормы, барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба.
москва
европа
