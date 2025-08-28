https://ria.ru/20250828/podmoskove-2038083464.html

"МегаФон" ускорил мобильный интернет для жителей Подмосковья

"МегаФон" ускорил мобильный интернет для жителей Подмосковья

С начала года "Мегафон" обновил сотни базовых станций в крупных городских округах ближнего Подмосковья и таким образом увеличил среднюю скорость скачивания на...

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. С начала года "Мегафон" обновил сотни базовых станций в крупных городских округах ближнего Подмосковья и таким образом увеличил среднюю скорость скачивания на 11%, а загрузки — более чем на 4%, сообщает пресс-служба оператора. Так завершился первый этап программы рефарминга в регионе. Обычно указанный процесс подразумевает полный перевод сети 3G в LTE, но в условиях поселений с большим числом активных абонентов такой переход может негативно повлиять на качество голосовых вызовов. Более того, на сети третьего поколения все еще работают многие M2M-устройства, включая банкоматы, платежные терминалы, системы навигации и другие умные решения для города и жилых домов. В качестве компромисса специалисты сохраняют ряд полос 3G и при рефарминге применяют технологию DSS (Dynamic Spectrum Sharing), которая динамически распределяет ресурсы между 3G и LTE в зависимости от нагрузки. Если в одной полосе она растет, то базовая станция автоматически начинает использовать частотный ресурс другой сети. Процесс перераспределения радиочастот коснулся Долгопрудного, Мытищ, Королева, Балашихи, Реутова, Железнодорожного и Люберец. "Первый этап рефарминга охватил семь густонаселенных поселений Подмосковья, но мы нацелены продолжить модернизацию и в остальных округах, опоясывающих столицу. Наши инженеры постоянно анализируют нагрузку на сеть и улучшают инфраструктуру в одном из самых развивающихся регионов страны, чтобы абоненты всегда имели доступ к высокоскоростному и стабильному мобильному интернету", — отметил директор московского отделения "МегаФона" Виктор Югай, его слова приводит пресс-служба. Весной оператор завершил масштабный рефарминг сети в столице. Инженеры модернизировали в Москве несколько тысяч базовых станций, внедрили собственные разработки и технологии, что позволило увеличить скорость скачивания на 30%, а загрузки данных — почти на 50%. Одним из ключевых элементов обновления стал алгоритм автоматического перераспределения трафика, который каждые 15 минут обновляет данные о нагрузке на базовых станциях и переводит абонентов на менее загруженный диапазон. Программа рефарминга проходит и в других частях России — охвачено 75 регионов. Она позволит абонентам пользоваться любыми цифровыми сервисами на еще более высоких скоростях и с совершенным качеством сети — слушать музыку, смотреть фильмы в высоком разрешении, обмениваться файлами за доли секунд, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, и многое другое.

