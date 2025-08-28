Рейтинг@Mail.ru
"МегаФон" ускорил мобильный интернет для жителей Подмосковья - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:28 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/podmoskove-2038083464.html
"МегаФон" ускорил мобильный интернет для жителей Подмосковья
"МегаФон" ускорил мобильный интернет для жителей Подмосковья - РИА Новости, 28.08.2025
"МегаФон" ускорил мобильный интернет для жителей Подмосковья
С начала года "Мегафон" обновил сотни базовых станций в крупных городских округах ближнего Подмосковья и таким образом увеличил среднюю скорость скачивания на... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T13:28:00+03:00
2025-08-28T13:28:00+03:00
мегафон
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_a1f6f0a7fbbeec9c42b820b4b404bf88.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. С начала года "Мегафон" обновил сотни базовых станций в крупных городских округах ближнего Подмосковья и таким образом увеличил среднюю скорость скачивания на 11%, а загрузки — более чем на 4%, сообщает пресс-служба оператора. Так завершился первый этап программы рефарминга в регионе. Обычно указанный процесс подразумевает полный перевод сети 3G в LTE, но в условиях поселений с большим числом активных абонентов такой переход может негативно повлиять на качество голосовых вызовов. Более того, на сети третьего поколения все еще работают многие M2M-устройства, включая банкоматы, платежные терминалы, системы навигации и другие умные решения для города и жилых домов. В качестве компромисса специалисты сохраняют ряд полос 3G и при рефарминге применяют технологию DSS (Dynamic Spectrum Sharing), которая динамически распределяет ресурсы между 3G и LTE в зависимости от нагрузки. Если в одной полосе она растет, то базовая станция автоматически начинает использовать частотный ресурс другой сети. Процесс перераспределения радиочастот коснулся Долгопрудного, Мытищ, Королева, Балашихи, Реутова, Железнодорожного и Люберец. "Первый этап рефарминга охватил семь густонаселенных поселений Подмосковья, но мы нацелены продолжить модернизацию и в остальных округах, опоясывающих столицу. Наши инженеры постоянно анализируют нагрузку на сеть и улучшают инфраструктуру в одном из самых развивающихся регионов страны, чтобы абоненты всегда имели доступ к высокоскоростному и стабильному мобильному интернету", — отметил директор московского отделения "МегаФона" Виктор Югай, его слова приводит пресс-служба. Весной оператор завершил масштабный рефарминг сети в столице. Инженеры модернизировали в Москве несколько тысяч базовых станций, внедрили собственные разработки и технологии, что позволило увеличить скорость скачивания на 30%, а загрузки данных — почти на 50%. Одним из ключевых элементов обновления стал алгоритм автоматического перераспределения трафика, который каждые 15 минут обновляет данные о нагрузке на базовых станциях и переводит абонентов на менее загруженный диапазон. Программа рефарминга проходит и в других частях России — охвачено 75 регионов. Она позволит абонентам пользоваться любыми цифровыми сервисами на еще более высоких скоростях и с совершенным качеством сети — слушать музыку, смотреть фильмы в высоком разрешении, обмениваться файлами за доли секунд, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, и многое другое.
https://ria.ru/20250819/megafon-2036262948.html
https://ria.ru/20250827/yota-2037787069.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bd51b01af5042a637095e6fca085c173.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мегафон, московская область (подмосковье)
Мегафон, Московская область (Подмосковье)
"МегаФон" ускорил мобильный интернет для жителей Подмосковья

"МегаФон" ускорил мобильный интернет для 1 миллиона жителей ближнего Подмосковья

© Depositphotos.com / Im_YanisСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Depositphotos.com / Im_Yanis
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. С начала года "Мегафон" обновил сотни базовых станций в крупных городских округах ближнего Подмосковья и таким образом увеличил среднюю скорость скачивания на 11%, а загрузки — более чем на 4%, сообщает пресс-служба оператора.
Так завершился первый этап программы рефарминга в регионе.
Мужчина идет по улице со смартфоном - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В "МегаФон" теперь можно перейти со своим тарифом
19 августа, 12:10
Обычно указанный процесс подразумевает полный перевод сети 3G в LTE, но в условиях поселений с большим числом активных абонентов такой переход может негативно повлиять на качество голосовых вызовов. Более того, на сети третьего поколения все еще работают многие M2M-устройства, включая банкоматы, платежные терминалы, системы навигации и другие умные решения для города и жилых домов.
В качестве компромисса специалисты сохраняют ряд полос 3G и при рефарминге применяют технологию DSS (Dynamic Spectrum Sharing), которая динамически распределяет ресурсы между 3G и LTE в зависимости от нагрузки. Если в одной полосе она растет, то базовая станция автоматически начинает использовать частотный ресурс другой сети.
Процесс перераспределения радиочастот коснулся Долгопрудного, Мытищ, Королева, Балашихи, Реутова, Железнодорожного и Люберец.
"Первый этап рефарминга охватил семь густонаселенных поселений Подмосковья, но мы нацелены продолжить модернизацию и в остальных округах, опоясывающих столицу. Наши инженеры постоянно анализируют нагрузку на сеть и улучшают инфраструктуру в одном из самых развивающихся регионов страны, чтобы абоненты всегда имели доступ к высокоскоростному и стабильному мобильному интернету", — отметил директор московского отделения "МегаФона" Виктор Югай, его слова приводит пресс-служба.
Весной оператор завершил масштабный рефарминг сети в столице. Инженеры модернизировали в Москве несколько тысяч базовых станций, внедрили собственные разработки и технологии, что позволило увеличить скорость скачивания на 30%, а загрузки данных — почти на 50%. Одним из ключевых элементов обновления стал алгоритм автоматического перераспределения трафика, который каждые 15 минут обновляет данные о нагрузке на базовых станциях и переводит абонентов на менее загруженный диапазон.
Программа рефарминга проходит и в других частях России — охвачено 75 регионов. Она позволит абонентам пользоваться любыми цифровыми сервисами на еще более высоких скоростях и с совершенным качеством сети — слушать музыку, смотреть фильмы в высоком разрешении, обмениваться файлами за доли секунд, звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, и многое другое.
Yota - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Абоненты Yota теперь могут подарить копию своего тарифа друзьям
27 августа, 10:00
 
МегафонМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала