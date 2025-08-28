https://ria.ru/20250828/plennyy-2037992808.html

Командование ВСУ бросило умирающих солдат в ДНР, рассказал пленный

Командование ВСУ бросило умирающих солдат в ДНР, рассказал пленный - РИА Новости, 28.08.2025

Командование ВСУ бросило умирающих солдат в ДНР, рассказал пленный

Украинское командование бросило умирающих солдат на позициях в ДНР, рассказал РИА Новости военнопленный ВСУ Валерий Задорожный. РИА Новости, 28.08.2025

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинское командование бросило умирающих солдат на позициях в ДНР, рассказал РИА Новости военнопленный ВСУ Валерий Задорожный. "По рации выходил старший, передавал, что у нас трехсотый (раненый — ред.), двухсотый (погибший — ред.). Они (командование — ред.) отвечали "жди, жди". День, два они лежали, уже поумирали. Приехали через три дня, позабирали и отправили в морг", — сказал Задорожный. По его словам украинские военные на боевых позициях сталкиваются даже с нехваткой воды. В месте, где он проходил службу, одна бутылка воды приходилась на 5-6 человек. "Бывало и такое, что воды не хватало. Были раненые, просили воды – по два-три глотка давали. Одна бутылка на пять-шесть человек. Сильно раненые были с ногами, с головами", — добавил он.

