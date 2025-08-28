Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге приступили к подготовке инфраструктуры для строительства ВСМ - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/peterburg-2038100253.html
В Петербурге приступили к подготовке инфраструктуры для строительства ВСМ
В Петербурге приступили к подготовке инфраструктуры для строительства ВСМ - РИА Новости, 28.08.2025
В Петербурге приступили к подготовке инфраструктуры для строительства ВСМ
Санкт-Петербург уже приступил к подготовке инфраструктуры для реализации проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T14:28:00+03:00
2025-08-28T14:28:00+03:00
санкт-петербург
москва
россия
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997248679_0:260:2730:1796_1920x0_80_0_0_36fe80c7478c911d717513c37d4afc6e.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Санкт-Петербург уже приступил к подготовке инфраструктуры для реализации проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Северной столицей, заявил губернатор города Александр Беглов. "По поручению президента России Владимира Путина осуществляется реализация одного из самых амбициозных проектов - строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Санкт-Петербург и Москву. Наш город уже приступил к подготовке соответствующей инфраструктуры, подписан целый ряд необходимых соглашений с компаниями, задействованными в выполнении поручения главы государства. Ведется проектирование основных объектов улично-дорожной сети", - говорится в приветствии Беглова, которое зачитал вице-губернатор города Кирилл Поляков на открытии деловой программы Международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
https://ria.ru/20250828/relsy-2038030536.html
санкт-петербург
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997248679_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed6f2d1c04926838ddcdc2335477c886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, москва, россия, александр беглов
Санкт-Петербург, Москва, Россия, Александр Беглов
В Петербурге приступили к подготовке инфраструктуры для строительства ВСМ

Беглов: Петербург начал подготовку инфраструктуры для строительства ВСМ

© АГН "Москва" / Денис ВоронинСтроительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Санкт-Петербург уже приступил к подготовке инфраструктуры для реализации проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Северной столицей, заявил губернатор города Александр Беглов.
"По поручению президента России Владимира Путина осуществляется реализация одного из самых амбициозных проектов - строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Санкт-Петербург и Москву. Наш город уже приступил к подготовке соответствующей инфраструктуры, подписан целый ряд необходимых соглашений с компаниями, задействованными в выполнении поручения главы государства. Ведется проектирование основных объектов улично-дорожной сети", - говорится в приветствии Беглова, которое зачитал вице-губернатор города Кирилл Поляков на открытии деловой программы Международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ
Вчера, 10:38
 
Санкт-ПетербургМоскваРоссияАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала