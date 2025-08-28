https://ria.ru/20250828/peterburg-2038100253.html

В Петербурге приступили к подготовке инфраструктуры для строительства ВСМ

В Петербурге приступили к подготовке инфраструктуры для строительства ВСМ

Санкт-Петербург уже приступил к подготовке инфраструктуры для реализации проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и...

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Санкт-Петербург уже приступил к подготовке инфраструктуры для реализации проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Северной столицей, заявил губернатор города Александр Беглов. "По поручению президента России Владимира Путина осуществляется реализация одного из самых амбициозных проектов - строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Санкт-Петербург и Москву. Наш город уже приступил к подготовке соответствующей инфраструктуры, подписан целый ряд необходимых соглашений с компаниями, задействованными в выполнении поручения главы государства. Ведется проектирование основных объектов улично-дорожной сети", - говорится в приветствии Беглова, которое зачитал вице-губернатор города Кирилл Поляков на открытии деловой программы Международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.

Новости

санкт-петербург, москва, россия, александр беглов