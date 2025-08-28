https://ria.ru/20250828/peskov-2038084436.html

Песков высказался о расследовании теракта на "Северных потоках"

Песков высказался о расследовании теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.08.2025

Песков высказался о расследовании теракта на "Северных потоках"

В Кремле рассчитывают, что следствие по теракту на "Северных потоках" будет доведено до конца, будут названы и исполнители, и заказчики, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T13:30:00+03:00

2025-08-28T13:30:00+03:00

2025-08-28T13:30:00+03:00

дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

оон

северный поток

северный поток — 2

министерство обороны сша

джо байден

сеймур херш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что следствие по теракту на "Северных потоках" будет доведено до конца, будут названы и исполнители, и заказчики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Хочется верить в то, что все-таки оно (следствие - ред.) будет доведено до конца. И будут названы не только исполнители, но и заказчики этих террористических актов", - сказал Песков журналистам. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".

https://ria.ru/20250828/peskov-2038082524.html

https://ria.ru/20250828/peskov-2038078100.html

европа

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, оон, северный поток, северный поток — 2, министерство обороны сша, джо байден, сеймур херш, европа, сша, россия