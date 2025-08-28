Рейтинг@Mail.ru
Песков высказался о расследовании теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.08.2025
13:30 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/peskov-2038084436.html
Песков высказался о расследовании теракта на "Северных потоках"
Песков высказался о расследовании теракта на "Северных потоках" - РИА Новости, 28.08.2025
Песков высказался о расследовании теракта на "Северных потоках"
В Кремле рассчитывают, что следствие по теракту на "Северных потоках" будет доведено до конца, будут названы и исполнители, и заказчики, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T13:30:00+03:00
2025-08-28T13:30:00+03:00
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
оон
северный поток
северный поток — 2
министерство обороны сша
джо байден
сеймур херш
европа
сша
россия
дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, оон, северный поток, северный поток — 2, министерство обороны сша, джо байден, сеймур херш, европа, сша, россия
Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, ООН, Северный поток, Северный поток — 2, Министерство обороны США, Джо Байден, Сеймур Херш, Европа, США, Россия
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что следствие по теракту на "Северных потоках" будет доведено до конца, будут названы и исполнители, и заказчики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Хочется верить в то, что все-таки оно (следствие - ред.) будет доведено до конца. И будут названы не только исполнители, но и заказчики этих террористических актов", - сказал Песков журналистам.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Дмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФООНСеверный потокСеверный поток — 2Министерство обороны СШАДжо БайденСеймур ХершЕвропаСШАРоссия
 
 
