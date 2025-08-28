https://ria.ru/20250828/peskov-2038080823.html

Песков прокомментировал интерес к Путину за рубежом

Песков прокомментировал интерес к Путину за рубежом - РИА Новости, 28.08.2025

Песков прокомментировал интерес к Путину за рубежом

Влияние президента России Владимира Путина на мировые дела трудно переоценить, поэтому интерес к нему за рубежом закономерен, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T13:23:00+03:00

2025-08-28T13:23:00+03:00

2025-08-28T13:23:00+03:00

россия

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037087849_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_a8709094e474e4052299dbd9debebccd.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Влияние президента России Владимира Путина на мировые дела трудно переоценить, поэтому интерес к нему за рубежом закономерен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "(Путин - ред.) - это мировой лидер, влияние которого на мировые дела трудно переоценить. Поэтому интерес к нему также в различных странах мира вполне закономерен", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250828/putin-2038080150.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, дмитрий песков