Песков прокомментировал интерес к Путину за рубежом
Влияние президента России Владимира Путина на мировые дела трудно переоценить, поэтому интерес к нему за рубежом закономерен, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 28.08.2025
россия
владимир путин
дмитрий песков
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Влияние президента России Владимира Путина на мировые дела трудно переоценить, поэтому интерес к нему за рубежом закономерен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "(Путин - ред.) - это мировой лидер, влияние которого на мировые дела трудно переоценить. Поэтому интерес к нему также в различных странах мира вполне закономерен", - сказал Песков журналистам.
