13:23 28.08.2025
Песков прокомментировал интерес к Путину за рубежом
Песков прокомментировал интерес к Путину за рубежом
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Влияние президента России Владимира Путина на мировые дела трудно переоценить, поэтому интерес к нему за рубежом закономерен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "(Путин - ред.) - это мировой лидер, влияние которого на мировые дела трудно переоценить. Поэтому интерес к нему также в различных странах мира вполне закономерен", - сказал Песков журналистам.
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Влияние президента России Владимира Путина на мировые дела трудно переоценить, поэтому интерес к нему за рубежом закономерен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"(Путин - ред.) - это мировой лидер, влияние которого на мировые дела трудно переоценить. Поэтому интерес к нему также в различных странах мира вполне закономерен", - сказал Песков журналистам.
В Кремле назвали Путина одним из самых успешных мировых лидеров
Вчера, 13:21
 
Россия Владимир Путин Дмитрий Песков
 
 
