Пауки-зомби атакуют Россию и США: что угрожает людям

Пауки-зомби атакуют Россию и США: что угрожает людям

2025-08-28T19:40:00+03:00

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Таинственный грибок, превращающий пауков в "зомби" поглощает их органы и контролирует поведение. Впервые его обнаружили в Ирландии, но, похоже, он начал шествие по всему миру. По крайней мере, его жертвы обнаружены также в США и России. Опасен ли грибок для людей — разбиралось РИА Новости.Пиршество "Чужого" в пещерах ИрландииВпервые инфекцию обнаружили во время съемок документального фильма BBC о природе "Зимний дозор" в Северной Ирландии в 2021 году: на потолке заброшенного склада с порохом заметили мертвого паука, покрытого странным налетом. Пристально осмотрев пещеру, съемочная группа увидела еще несколько странным образом погибших членистоногих.Находку отправили для изучения в Институт биоразнообразия Вестердейка в голландском городе Утрехте, где работает команда специалистов под руководством Гарри Эванса. Исследовав образец, ученые решили самостоятельно осмотреть пещеры в Ирландии.Там они обнаружили еще несколько зараженных пауков, причем картина, представшая перед ними, напоминала мрачный фантастический триллер: из мертвых пауков торчали бледные "стержни", усыпанные спорами грибов. Как будто тут орудовал инопланетный паразит, оставив после себя съеденные изнутри жертвы.Заставляет пауков выйти на открытое пространствоНо никакие инопланетяне здесь ни при чем. Всему виной открытый Эвансом и командой ученых грибок Gibellula attenboroughii. Он проникает в тело паука и поражает его гемолимфу — что-то вроде крови у членистоногих.Результаты исследований были опубликованы в научном журнале. Грибок прикрепляется к пауку или другому насекомому, проникает в тело и пожирает его изнутри. Затем он воздействует на химические процессы в мозге, чтобы заставить жертву выбраться на открытое пространство, где грибок выделяет токсин, чтобы убить ее, а затем вырабатывает антибиотики, чтобы тело мумифицировалось.Паразит заставляет насекомое выбраться на поверхность, чтобы распространить инфекцию. На мертвом пауке появляются плодовые тела гриба, которые выпускают споры, заражающие новых пауков и продолжающие смертоносный цикл.Пауки-зомби в США и в РоссииХотя ученые обнаружили этот грибок в Ирландии, сообщения о нем поступали также из США — Миннесоты и северной части штата Нью-Йорк.По данным британской прессы, "американцы находили белые, покрытые коркой трупы на чердаках и в подвалах, жители Великобритании видели их в садах и пещерах, а жители Чехии сообщали о зараженных пауках в своих подвалах".В начале этого года их обнаружил ландшафтный дизайнер Гарет Дженкинс. Он поднимал террасу в одном из лондонских садов и заметил под ней что-то похожее на большой ватный шарик. Приглядевшись, он понял: это пауки, которые сбились в группу и выглядели так, будто застыли во льду."Их лапки были скрючены в ужасной позе, как будто они собирались прыгнуть мне на лицо", — рассказал он журналистам.Также в российской Анапе местный житель сообщил, что в винном погребе своих родителей видел пауков-зомби, поначалу приняв их за заплесневелые ягоды. "Особенно жутко было то, что эти пауки висели на высоте головы", — сказал мужчина.Не представляют угрозы для людейУченые подчеркивают, что, несмотря на столь жуткое воздействие, которое оказывает грибок на пауков, он не опасен для людей.Поэтому сюжет из фантастического сериала, где грибок заражает людей, берет под контроль их разум и управляет поведением, человечеству не грозит. Жуан Араужу, миколог из Датского музея естественной истории, успокаивает: "Чтобы заразить человека, грибу потребовались бы миллионы лет генетических изменений".Вместе с тем для понимания роли грибов в окружающем мире нужны дополнительные исследования. По словам доктора Эванса, царство грибов может насчитывать до 20 миллионов видов.

