Рейтинг@Mail.ru
Пауки-зомби атакуют Россию и США: что угрожает людям - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/pauki-2038139284.html
Пауки-зомби атакуют Россию и США: что угрожает людям
Пауки-зомби атакуют Россию и США: что угрожает людям - РИА Новости, 28.08.2025
Пауки-зомби атакуют Россию и США: что угрожает людям
Таинственный грибок, превращающий пауков в "зомби" поглощает их органы и контролирует поведение. Впервые его обнаружили в Ирландии, но, похоже, он начал шествие РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T19:40:00+03:00
2025-08-28T19:40:00+03:00
в мире
ирландия
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98689/23/986892326_0:166:761:594_1920x0_80_0_0_c2f524d1fb499859b04315bc9c03d447.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Таинственный грибок, превращающий пауков в "зомби" поглощает их органы и контролирует поведение. Впервые его обнаружили в Ирландии, но, похоже, он начал шествие по всему миру. По крайней мере, его жертвы обнаружены также в США и России. Опасен ли грибок для людей — разбиралось РИА Новости.Пиршество "Чужого" в пещерах ИрландииВпервые инфекцию обнаружили во время съемок документального фильма BBC о природе "Зимний дозор" в Северной Ирландии в 2021 году: на потолке заброшенного склада с порохом заметили мертвого паука, покрытого странным налетом. Пристально осмотрев пещеру, съемочная группа увидела еще несколько странным образом погибших членистоногих.Находку отправили для изучения в Институт биоразнообразия Вестердейка в голландском городе Утрехте, где работает команда специалистов под руководством Гарри Эванса. Исследовав образец, ученые решили самостоятельно осмотреть пещеры в Ирландии.Там они обнаружили еще несколько зараженных пауков, причем картина, представшая перед ними, напоминала мрачный фантастический триллер: из мертвых пауков торчали бледные "стержни", усыпанные спорами грибов. Как будто тут орудовал инопланетный паразит, оставив после себя съеденные изнутри жертвы.Заставляет пауков выйти на открытое пространствоНо никакие инопланетяне здесь ни при чем. Всему виной открытый Эвансом и командой ученых грибок Gibellula attenboroughii. Он проникает в тело паука и поражает его гемолимфу — что-то вроде крови у членистоногих.Результаты исследований были опубликованы в научном журнале. Грибок прикрепляется к пауку или другому насекомому, проникает в тело и пожирает его изнутри. Затем он воздействует на химические процессы в мозге, чтобы заставить жертву выбраться на открытое пространство, где грибок выделяет токсин, чтобы убить ее, а затем вырабатывает антибиотики, чтобы тело мумифицировалось.Паразит заставляет насекомое выбраться на поверхность, чтобы распространить инфекцию. На мертвом пауке появляются плодовые тела гриба, которые выпускают споры, заражающие новых пауков и продолжающие смертоносный цикл.Пауки-зомби в США и в РоссииХотя ученые обнаружили этот грибок в Ирландии, сообщения о нем поступали также из США — Миннесоты и северной части штата Нью-Йорк.По данным британской прессы, "американцы находили белые, покрытые коркой трупы на чердаках и в подвалах, жители Великобритании видели их в садах и пещерах, а жители Чехии сообщали о зараженных пауках в своих подвалах".В начале этого года их обнаружил ландшафтный дизайнер Гарет Дженкинс. Он поднимал террасу в одном из лондонских садов и заметил под ней что-то похожее на большой ватный шарик. Приглядевшись, он понял: это пауки, которые сбились в группу и выглядели так, будто застыли во льду."Их лапки были скрючены в ужасной позе, как будто они собирались прыгнуть мне на лицо", — рассказал он журналистам.Также в российской Анапе местный житель сообщил, что в винном погребе своих родителей видел пауков-зомби, поначалу приняв их за заплесневелые ягоды. "Особенно жутко было то, что эти пауки висели на высоте головы", — сказал мужчина.Не представляют угрозы для людейУченые подчеркивают, что, несмотря на столь жуткое воздействие, которое оказывает грибок на пауков, он не опасен для людей.Поэтому сюжет из фантастического сериала, где грибок заражает людей, берет под контроль их разум и управляет поведением, человечеству не грозит. Жуан Араужу, миколог из Датского музея естественной истории, успокаивает: "Чтобы заразить человека, грибу потребовались бы миллионы лет генетических изменений".Вместе с тем для понимания роли грибов в окружающем мире нужны дополнительные исследования. По словам доктора Эванса, царство грибов может насчитывать до 20 миллионов видов.
ирландия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98689/23/986892326_0:95:761:665_1920x0_80_0_0_7868eabb14b100a5703cd244fdc999a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирландия, россия, сша
В мире, Ирландия, Россия, США

Пауки-зомби атакуют Россию и США: что угрожает людям

© Flickr / Robert WhyteПауки-миметиды
Пауки-миметиды - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Flickr / Robert Whyte
Пауки-миметиды
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Таинственный грибок, превращающий пауков в "зомби" поглощает их органы и контролирует поведение. Впервые его обнаружили в Ирландии, но, похоже, он начал шествие по всему миру. По крайней мере, его жертвы обнаружены также в США и России. Опасен ли грибок для людей — разбиралось РИА Новости.

Пиршество "Чужого" в пещерах Ирландии

Впервые инфекцию обнаружили во время съемок документального фильма BBC о природе "Зимний дозор" в Северной Ирландии в 2021 году: на потолке заброшенного склада с порохом заметили мертвого паука, покрытого странным налетом. Пристально осмотрев пещеру, съемочная группа увидела еще несколько странным образом погибших членистоногих.
Находку отправили для изучения в Институт биоразнообразия Вестердейка в голландском городе Утрехте, где работает команда специалистов под руководством Гарри Эванса. Исследовав образец, ученые решили самостоятельно осмотреть пещеры в Ирландии.
Там они обнаружили еще несколько зараженных пауков, причем картина, представшая перед ними, напоминала мрачный фантастический триллер: из мертвых пауков торчали бледные "стержни", усыпанные спорами грибов. Как будто тут орудовал инопланетный паразит, оставив после себя съеденные изнутри жертвы.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПальмовый паук на острове Ла Диг, Сейшелы
Пальмовый паук на острове Ла Диг, Сейшельские острова - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Пальмовый паук на острове Ла Диг, Сейшелы

Заставляет пауков выйти на открытое пространство

Но никакие инопланетяне здесь ни при чем. Всему виной открытый Эвансом и командой ученых грибок Gibellula attenboroughii. Он проникает в тело паука и поражает его гемолимфу — что-то вроде крови у членистоногих.
Результаты исследований были опубликованы в научном журнале. Грибок прикрепляется к пауку или другому насекомому, проникает в тело и пожирает его изнутри. Затем он воздействует на химические процессы в мозге, чтобы заставить жертву выбраться на открытое пространство, где грибок выделяет токсин, чтобы убить ее, а затем вырабатывает антибиотики, чтобы тело мумифицировалось.
Паразит заставляет насекомое выбраться на поверхность, чтобы распространить инфекцию. На мертвом пауке появляются плодовые тела гриба, которые выпускают споры, заражающие новых пауков и продолжающие смертоносный цикл.
© Фото : Kim Fleming, Penn StatГрибок Ophiocordyceps превращает муравьев в "зомби", напрямую управляя работой их мускулов
Грибок Ophiocordyceps превращает муравьев в зомби, напрямую управляя работой их мускулов - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : Kim Fleming, Penn Stat
Грибок Ophiocordyceps превращает муравьев в "зомби", напрямую управляя работой их мускулов

Пауки-зомби в США и в России

Хотя ученые обнаружили этот грибок в Ирландии, сообщения о нем поступали также из США — Миннесоты и северной части штата Нью-Йорк.
По данным британской прессы, "американцы находили белые, покрытые коркой трупы на чердаках и в подвалах, жители Великобритании видели их в садах и пещерах, а жители Чехии сообщали о зараженных пауках в своих подвалах".
© Фото : Queensland MuseumНовый вид паука Euoplos dignitas, обнаруженный в Центральном Квинсленде
Новый вид паука Euoplos dignitas, обнаруженный в Центральном Квинсленде - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : Queensland Museum
Новый вид паука Euoplos dignitas, обнаруженный в Центральном Квинсленде
В начале этого года их обнаружил ландшафтный дизайнер Гарет Дженкинс. Он поднимал террасу в одном из лондонских садов и заметил под ней что-то похожее на большой ватный шарик. Приглядевшись, он понял: это пауки, которые сбились в группу и выглядели так, будто застыли во льду.
"Их лапки были скрючены в ужасной позе, как будто они собирались прыгнуть мне на лицо", — рассказал он журналистам.
Также в российской Анапе местный житель сообщил, что в винном погребе своих родителей видел пауков-зомби, поначалу приняв их за заплесневелые ягоды. "Особенно жутко было то, что эти пауки висели на высоте головы", — сказал мужчина.
© Фото : Анапское ЧерноморьеПаутина в Анапе
Паутина в Анапе - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : Анапское Черноморье
Паутина в Анапе

Не представляют угрозы для людей

Ученые подчеркивают, что, несмотря на столь жуткое воздействие, которое оказывает грибок на пауков, он не опасен для людей.
Поэтому сюжет из фантастического сериала, где грибок заражает людей, берет под контроль их разум и управляет поведением, человечеству не грозит. Жуан Араужу, миколог из Датского музея естественной истории, успокаивает: "Чтобы заразить человека, грибу потребовались бы миллионы лет генетических изменений".
Вместе с тем для понимания роли грибов в окружающем мире нужны дополнительные исследования. По словам доктора Эванса, царство грибов может насчитывать до 20 миллионов видов.
© Фото : Кроноцкий заповедник /Римма БухаловаПауки на Камчатке
Пауки на Камчатке - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : Кроноцкий заповедник /Римма Бухалова
Пауки на Камчатке
 
В миреИрландияРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала