Овчинский: 15 домов снесли по технологии "умного сноса" в Косино-Ухтомском

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. На востоке столицы в районе Косино-Ухтомский снесли 15 расселенных домов по технологии "умного сноса", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Всего по программе реновации в районе Косино-Ухтомский новые квартиры получат около шести тысяч жителей, которых предстоит расселить из 55 домов старого жилого фонда. На сегодня 15 домов полностью освобождены и демонтированы. Жители этих домов получили квартиры с готовой улучшенной отделкой в новых жилых комплексах", - приводит слова Овчинского пресс-служба московского департамента градостроительной политики.Он добавил, что расселенные дома сносят, на их месте строят новое жилье в рамках программы реновации. Одними из первых стали новостройки, расположенные на улице Черное Озеро. Их возвели в текущем году на месте снесенных зданий.В рамках "умного сноса" проходит поэтапный разбор здания. При этом строительный мусор обязательно сортируют по категориям, добавляется в пресс-релизе.

