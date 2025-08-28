https://ria.ru/20250828/ovchinskiy-2037980220.html
Овчинский: вблизи "Рассказовки" создадут более 2 тысяч рабочих мест
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В рамках комплексного развития территории у станции метро "Рассказовка" реорганизуют четыре неэффективно используемых участка площадью свыше 9 гектаров, будет создано более 2 тысяч рабочих мест, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Как уточняется в сообщении, проект КРТ, рассчитанный на восемь лет, подразумевает комплексное развитие четырех участков, расположенных вблизи станции метро "Рассказовка" и Боровского шоссе на улицах Федосьино и Корнея Чуковского. Территориально участки являются частью двух районов города: Внуково Новомосковского административного округа и Ново-Переделкино Западного административного округа."На площадках построят 262 тысячи квадратных метров недвижимости, включая 162,5 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации. Кроме того, на территории возведут три общественно-деловых комплекса и другую инфраструктуру, а один из участков передадут городу для размещения ярмарки. В результате будет создано свыше 2 тысяч рабочих мест", – приводит слова Овчинского пресс-служба московского департамента градостроительной политики.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации по программе комплексного развития территорий двух участков в районе Филёвский Парк. Всего в столице на данный момент выполняется 336 проектов КРТ, их суммарная площадь превышает 4,2 тысячи гектаров.
