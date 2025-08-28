https://ria.ru/20250828/ovchinskiy-2037980220.html

Овчинский: вблизи "Рассказовки" создадут более 2 тысяч рабочих мест

Овчинский: вблизи "Рассказовки" создадут более 2 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 28.08.2025

Овчинский: вблизи "Рассказовки" создадут более 2 тысяч рабочих мест

В рамках комплексного развития территории у станции метро "Рассказовка" реорганизуют четыре неэффективно используемых участка площадью свыше 9 гектаров, будет... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T09:11:00+03:00

2025-08-28T09:11:00+03:00

2025-08-28T09:11:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

владислав овчинский

москва

департамент градостроительной политики г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. В рамках комплексного развития территории у станции метро "Рассказовка" реорганизуют четыре неэффективно используемых участка площадью свыше 9 гектаров, будет создано более 2 тысяч рабочих мест, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Как уточняется в сообщении, проект КРТ, рассчитанный на восемь лет, подразумевает комплексное развитие четырех участков, расположенных вблизи станции метро "Рассказовка" и Боровского шоссе на улицах Федосьино и Корнея Чуковского. Территориально участки являются частью двух районов города: Внуково Новомосковского административного округа и Ново-Переделкино Западного административного округа."На площадках построят 262 тысячи квадратных метров недвижимости, включая 162,5 тысячи квадратных метров жилья по программе реновации. Кроме того, на территории возведут три общественно-деловых комплекса и другую инфраструктуру, а один из участков передадут городу для размещения ярмарки. В результате будет создано свыше 2 тысяч рабочих мест", – приводит слова Овчинского пресс-служба московского департамента градостроительной политики.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации по программе комплексного развития территорий двух участков в районе Филёвский Парк. Всего в столице на данный момент выполняется 336 проектов КРТ, их суммарная площадь превышает 4,2 тысячи гектаров.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

градостроительный комплекс москвы, владислав овчинский, москва, департамент градостроительной политики г. москвы