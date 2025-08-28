https://ria.ru/20250828/opasnost-2038202539.html
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников
2025-08-28T21:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
россия
вооруженные силы украины
безопасность
ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. Угрозу атаки беспилотников ввели в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Угрозу атаки БПЛА в Липецкой области ввели в четверг в 21.24 мск. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
липецкая область
россия
липецкая область, игорь артамонов, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
