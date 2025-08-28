https://ria.ru/20250828/opasnost-2038171547.html
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона.
КУРСК, 28 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили на всей территории Курской области, сообщили в оперативном штабе правительства региона. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.
