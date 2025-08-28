https://ria.ru/20250828/opasnost-2038160138.html

В Краснодарском крае объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 28.08.2025

краснодарский край

россия

КРАСНОДАР, 28 авг – РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Ракетная опасность". Существует угроза падения ракет", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении ракет звонить 112.

