В Крыму и Херсонской области объявили ракетную опасность

В Крыму и Херсонской области объявили ракетную опасность

2025-08-28T18:09:00+03:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Ракетную опасность объявили в Крыму и Херсонской области, сообщается в приложении МЧС России. Сигнал об опасности поступил в 17.56 мск. "Экстренная информация: ракетная опасность в Республике Крым" - говорится в сообщении министерства. Аналогичное предупреждение объявлено и по Херсонской области. Местное население призвали к бдительности.

