https://ria.ru/20250828/opasnost-2038002649.html
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.08.2025
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Беспилотная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T07:13:00+03:00
2025-08-28T07:13:00+03:00
2025-08-28T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268799_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_94bfb341ed69e470b8bdca4eafd91e22.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на всей территории Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Опасность атаки беспилотников была объявлена в 18.28 мск среды. "Отбой опасности БПЛА на всей территории области", - написал Гладков в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20250828/opasnost-2038001323.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938268799_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b8277be0137da5b1be3956e6a9cc359b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА
Гладков: в Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА