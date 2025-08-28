https://ria.ru/20250828/opasnost-2038001323.html

В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА

В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 28.08.2025

В Пензенской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменили в Пензенской области, сообщил глава региона Олег Мельниченко. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T06:58:00+03:00

2025-08-28T06:58:00+03:00

2025-08-28T06:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

пензенская область

олег мельниченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150954/30/1509543012_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_fc2d319f9fe2a7d611dfce00dd4b5d97.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменили в Пензенской области, сообщил глава региона Олег Мельниченко. Опасность была объявлена в 21.03 мск среды. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250828/oblast-2038001156.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, пензенская область, олег мельниченко