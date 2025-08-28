https://ria.ru/20250828/oon-2038165224.html
Россия назвала решение о санкциях против Ирана эскалацией
ООН, 28 авг – РИА Новости. РФ считает "эскалационным" решение "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) по восстановлению антииранских санкций, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы считаем, что решение E3 ("евротройки" – ред.) не может и не должно повлечь за собой никаких юридических или процедурных последствий. Это всего лишь эскалационный шаг", – сказал Полянский журналистам.
https://ria.ru/20250828/sanktsii-2038159763.html
