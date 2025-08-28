Рейтинг@Mail.ru
Россия назвала решение о санкциях против Ирана эскалацией - РИА Новости, 28.08.2025
18:40 28.08.2025 (обновлено: 18:56 28.08.2025)
Россия назвала решение о санкциях против Ирана эскалацией
ООН, 28 авг – РИА Новости. РФ считает "эскалационным" решение "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) по восстановлению антииранских санкций, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский."Мы считаем, что решение E3 ("евротройки" – ред.) не может и не должно повлечь за собой никаких юридических или процедурных последствий. Это всего лишь эскалационный шаг", – сказал Полянский журналистам.
ООН, 28 авг – РИА Новости. РФ считает "эскалационным" решение "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) по восстановлению антииранских санкций, заявил и.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы считаем, что решение E3 ("евротройки" – ред.) не может и не должно повлечь за собой никаких юридических или процедурных последствий. Это всего лишь эскалационный шаг", – сказал Полянский журналистам.
В МИД Ирана высказались о решении "евротройки" восстановить санкции
Вчера, 18:15
 
