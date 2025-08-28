https://ria.ru/20250828/okruzhenie-2038000750.html
Бригада ВСУ попала в огневое окружение под Красноармейском, рассказал боец
Бригада ВСУ попала в огневое окружение под Красноармейском, рассказал боец - РИА Новости, 28.08.2025
Бригада ВСУ попала в огневое окружение под Красноармейском, рассказал боец
Военные 79-й бригады ВСУ под командованием "Азова"* (признан террористическим и запрещен в России) оказались в "огневых мешках" на красноармейском направлении в РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T06:47:00+03:00
2025-08-28T06:47:00+03:00
2025-08-28T06:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b43a44b49e324d397a63d8799193dc56.jpg
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Военные 79-й бригады ВСУ под командованием "Азова"* (признан террористическим и запрещен в России) оказались в "огневых мешках" на красноармейском направлении в результате неудачных попыток контратак, рассказал РИА Новости боец 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии Южного военного округа Евгений. "Они пытаются контратаковать, но все эти контратаки проваливаются… Они ворвались и сразу же оставили обычных пехотинцев на позициях. И все, они откатились дальше отдыхать и тренироваться. Что мы делаем? Мы потом берем просто в котел этот мешок, методически пережигаем. Туда подвозят вооружение, технику, ротируют личный состав. И все мы это уничтожаем", - сказал боец. Он добавил, что любые продвижения на фронте со стороны ВСУ и "Азова"* являются пиар-акциями, которые не отражают реальной ситуации на фронте. При этом для проведения подобного медийного продвижения командование ВСУ не учитывает потери.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250828/vsu-2038000136.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014423718_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_f8b108ddf41350bcfd270a16a22d6c95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Бригада ВСУ попала в огневое окружение под Красноармейском, рассказал боец
Бригада ВСУ под началом "Азова" попала в огневое окружение под Красноармейском