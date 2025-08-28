https://ria.ru/20250828/okruzhenie-2038000750.html

Бригада ВСУ попала в огневое окружение под Красноармейском, рассказал боец

ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Военные 79-й бригады ВСУ под командованием "Азова"* (признан террористическим и запрещен в России) оказались в "огневых мешках" на красноармейском направлении в результате неудачных попыток контратак, рассказал РИА Новости боец 56-го отдельного батальона спецназа 51-й гвардейской армии Южного военного округа Евгений. "Они пытаются контратаковать, но все эти контратаки проваливаются… Они ворвались и сразу же оставили обычных пехотинцев на позициях. И все, они откатились дальше отдыхать и тренироваться. Что мы делаем? Мы потом берем просто в котел этот мешок, методически пережигаем. Туда подвозят вооружение, технику, ротируют личный состав. И все мы это уничтожаем", - сказал боец. Он добавил, что любые продвижения на фронте со стороны ВСУ и "Азова"* являются пиар-акциями, которые не отражают реальной ситуации на фронте. При этом для проведения подобного медийного продвижения командование ВСУ не учитывает потери.* Запрещенная в России террористическая организация

