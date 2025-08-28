https://ria.ru/20250828/ogranicheniya-2037995545.html
В аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи сняли ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 28.08.2025
В аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи сняли ограничения на полеты
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Волгоград; Саратов ("Гагарин"); Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" три самолета, совершавших рейсы в Волгоград, и два самолета, следовавших в Сочи.
