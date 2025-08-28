Рейтинг@Mail.ru
05:27 28.08.2025 (обновлено: 05:29 28.08.2025)
В аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи сняли ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи сняли ограничения на полеты
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Волгоград; Саратов ("Гагарин"); Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" три самолета, совершавших рейсы в Волгоград, и два самолета, следовавших в Сочи.
В аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи сняли ограничения на полеты

Здание международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области
Здание международного аэропорта "Гагарин" в Саратовской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорты Волгоград; Саратов ("Гагарин"); Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
Он отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" три самолета, совершавших рейсы в Волгоград, и два самолета, следовавших в Сочи.
В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты
Вчера, 02:52
 
