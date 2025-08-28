https://ria.ru/20250828/ogranicheniya-2037995545.html

В аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи сняли ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 28.08.2025

В аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи сняли ограничения на полеты

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T05:27:00+03:00

2025-08-28T05:27:00+03:00

2025-08-28T05:29:00+03:00

волгоград

саратов

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315596_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb3c67e3889ab9a78c03a0db726a0235.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова и Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Волгоград; Саратов ("Гагарин"); Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Он отметил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" три самолета, совершавших рейсы в Волгоград, и два самолета, следовавших в Сочи.

https://ria.ru/20250828/ogranicheniya-2037988936.html

волгоград

саратов

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волгоград, саратов, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко