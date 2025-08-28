https://ria.ru/20250828/ogranicheniya-2037988936.html

В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты

В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 28.08.2025

В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Самары, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Самары ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

