https://ria.ru/20250828/ochered-2037986298.html
Очередь у Крымского моста превысила тысячу машин
Очередь у Крымского моста превысила тысячу машин - РИА Новости, 28.08.2025
Очередь у Крымского моста превысила тысячу машин
Число машин в очереди у Крымского моста со стороны Керчи превысило одну тысячу, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T01:40:00+03:00
2025-08-28T01:40:00+03:00
2025-08-28T01:40:00+03:00
керчь
республика крым
крымский мост
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021034965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cfab56ee9d9cd317159816e8323b315f.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Число машин в очереди у Крымского моста со стороны Керчи превысило одну тысячу, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1069 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении на 1.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20250826/most-2037681019.html
керчь
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021034965_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35be774dc8ab75492dbdfaf4f82bfe81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, республика крым, крымский мост, россия
Керчь, Республика Крым, Крымский мост, Россия
Очередь у Крымского моста превысила тысячу машин
Очередь у Крымского моста на выезд с полуострова превысила тысячу машин