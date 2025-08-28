https://ria.ru/20250828/obninsk-2038205904.html
Шапша поддержал идею создания в Обнинске Центра беспилотных авиасистем
Шапша поддержал идею создания в Обнинске Центра беспилотных авиасистем - РИА Новости, 28.08.2025
Шапша поддержал идею создания в Обнинске Центра беспилотных авиасистем
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поддержал идею создания в Обнинске Центра развития беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T22:22:00+03:00
2025-08-28T22:22:00+03:00
2025-08-28T22:22:00+03:00
калужская область
калужская область
обнинск
владислав шапша
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
россия
КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поддержал идею создания в Обнинске Центра развития беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Сообщается, что в четверг губернатор Владислав Шапша побывал в Обнинском институте атомной энергетики — филиале НИЯУ МИФИ. Там прошли итоговые соревнования всероссийского научно-технического конкурса "ИнтЭРА". Цель конкурса - вовлечение молодёжи в научно-техническое и инновационное творчество, создание инновационных проектов в области высоких технологий для решения современных задач армии и гражданского общества. Губернатор осмотрел площадки конкурса, пообщался с участниками состязания и их наставниками. На участке беспилотных летательных аппаратов главе региона рассказали, что в Обнинске будет создан Центр беспилотных авиационных систем (БАС). Вся инфраструктура учебного центра: и подготовка педагогов, и оборудование, и ремонтная база — все это будет локализовано в Обнинске. "Вы знаете, что у нас есть региональный Центр БАС в Калуге. Там уже 14 резидентов. Думаю, что вы тоже в эту "беспилотную семью" вольетесь", - отметил Владислав Шапша. Также глава региона отметил, что Обнинск укрепляет свои позиции как одного из ведущих образовательных центров страны. Прежде всего, по словам Шапши, это связано с созданием мирового центра ядерных и смежных технологий "Обнинск Тех".
