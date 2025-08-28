Рейтинг@Mail.ru
Шапша поддержал идею создания в Обнинске Центра беспилотных авиасистем - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
22:22 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/obninsk-2038205904.html
Шапша поддержал идею создания в Обнинске Центра беспилотных авиасистем
Шапша поддержал идею создания в Обнинске Центра беспилотных авиасистем - РИА Новости, 28.08.2025
Шапша поддержал идею создания в Обнинске Центра беспилотных авиасистем
Губернатор Калужской области Владислав Шапша поддержал идею создания в Обнинске Центра развития беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T22:22:00+03:00
2025-08-28T22:22:00+03:00
калужская область
калужская область
обнинск
владислав шапша
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353799_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_2bc11d887b83957398995ce06d4f2237.jpg
КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поддержал идею создания в Обнинске Центра развития беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Сообщается, что в четверг губернатор Владислав Шапша побывал в Обнинском институте атомной энергетики — филиале НИЯУ МИФИ. Там прошли итоговые соревнования всероссийского научно-технического конкурса "ИнтЭРА". Цель конкурса - вовлечение молодёжи в научно-техническое и инновационное творчество, создание инновационных проектов в области высоких технологий для решения современных задач армии и гражданского общества. Губернатор осмотрел площадки конкурса, пообщался с участниками состязания и их наставниками. На участке беспилотных летательных аппаратов главе региона рассказали, что в Обнинске будет создан Центр беспилотных авиационных систем (БАС). Вся инфраструктура учебного центра: и подготовка педагогов, и оборудование, и ремонтная база — все это будет локализовано в Обнинске. "Вы знаете, что у нас есть региональный Центр БАС в Калуге. Там уже 14 резидентов. Думаю, что вы тоже в эту "беспилотную семью" вольетесь", - отметил Владислав Шапша. Также глава региона отметил, что Обнинск укрепляет свои позиции как одного из ведущих образовательных центров страны. Прежде всего, по словам Шапши, это связано с созданием мирового центра ядерных и смежных технологий "Обнинск Тех".
калужская область
обнинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591353799_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_19e35b37e94749f0f27e2fa783e14430.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, обнинск, владислав шапша, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", россия
Калужская область, Калужская область, Обнинск, Владислав Шапша, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Россия

Шапша поддержал идею создания в Обнинске Центра беспилотных авиасистем

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛУГА, 28 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поддержал идею создания в Обнинске Центра развития беспилотных авиационных систем, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Сообщается, что в четверг губернатор Владислав Шапша побывал в Обнинском институте атомной энергетики — филиале НИЯУ МИФИ. Там прошли итоговые соревнования всероссийского научно-технического конкурса "ИнтЭРА". Цель конкурса - вовлечение молодёжи в научно-техническое и инновационное творчество, создание инновационных проектов в области высоких технологий для решения современных задач армии и гражданского общества.
Губернатор осмотрел площадки конкурса, пообщался с участниками состязания и их наставниками. На участке беспилотных летательных аппаратов главе региона рассказали, что в Обнинске будет создан Центр беспилотных авиационных систем (БАС). Вся инфраструктура учебного центра: и подготовка педагогов, и оборудование, и ремонтная база — все это будет локализовано в Обнинске.
"Вы знаете, что у нас есть региональный Центр БАС в Калуге. Там уже 14 резидентов. Думаю, что вы тоже в эту "беспилотную семью" вольетесь", - отметил Владислав Шапша.
Также глава региона отметил, что Обнинск укрепляет свои позиции как одного из ведущих образовательных центров страны. Прежде всего, по словам Шапши, это связано с созданием мирового центра ядерных и смежных технологий "Обнинск Тех".
 
Калужская областьКалужская областьОбнинскВладислав ШапшаНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала