https://ria.ru/20250828/oblast-2038001156.html

Самарская область подверглась атаке беспилотников

Самарская область подверглась атаке беспилотников - РИА Новости, 28.08.2025

Самарская область подверглась атаке беспилотников

Самарская область подверглась атаке БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T06:55:00+03:00

2025-08-28T06:55:00+03:00

2025-08-28T07:49:00+03:00

самарская область

вячеслав федорищев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40890/74/408907403_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ee85ed0bd7bb24ddb14a43e194b8eb8f.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Самарская область подверглась атаке БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. "Наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Работает ПВО и оперативные службы", - написал Федорищев в Telegram-канале.Ранее из-за обломков БПЛА в Петровом Вале в Волгоградской области загорелось техническое строение локомотивного депо, пожар потушили. Движение поездов через станцию на время приостановили.В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20250828/bespilotniki-2037997488.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, вячеслав федорищев