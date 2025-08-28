https://ria.ru/20250828/oblast-2038001156.html
Самарская область подверглась атаке беспилотников
Самарская область подверглась атаке беспилотников - РИА Новости, 28.08.2025
Самарская область подверглась атаке беспилотников
Самарская область подверглась атаке БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T06:55:00+03:00
2025-08-28T06:55:00+03:00
2025-08-28T07:49:00+03:00
самарская область
вячеслав федорищев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40890/74/408907403_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ee85ed0bd7bb24ddb14a43e194b8eb8f.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Самарская область подверглась атаке БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. "Наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Работает ПВО и оперативные службы", - написал Федорищев в Telegram-канале.Ранее из-за обломков БПЛА в Петровом Вале в Волгоградской области загорелось техническое строение локомотивного депо, пожар потушили. Движение поездов через станцию на время приостановили.В ответ на атаки ВСУ российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250828/bespilotniki-2037997488.html
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40890/74/408907403_290:0:2790:1875_1920x0_80_0_0_36c5d3a77325fc462c29458c04318bec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, вячеслав федорищев
Самарская область, Вячеслав Федорищев
Самарская область подверглась атаке беспилотников
Федорищев: Самарская область подверглась атаке беспилотников