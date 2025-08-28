https://ria.ru/20250828/nato-2038141238.html
Замгенсека НАТО примет участие во встрече глав Минобороны ЕС в Копенгагене
Замгенсека НАТО примет участие во встрече глав Минобороны ЕС в Копенгагене
БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Замгенсека НАТО Радмила Шекеринска примет участие во встрече глав минобороны ЕС 28-29 августа в Копенгагене, где обсудят гарантии безопасности Киева, сообщила пресс-служба альянса. "Двадцать восьмого-двадцать девятого августа 2025 года заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска посетит Копенгаген (Дания) для участия в неформальной встрече министров обороны ЕС", - указывается в сообщении. Ожидается, что главы минобороны и МИД стран ЕС на встрече в Дании 28-30 августа обсудят в числе прочего гарантии безопасности Киева, а также новый пакет санкций против РФ.
