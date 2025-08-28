Рейтинг@Mail.ru
Наговициной год назад отказали в восхождении на Пик Победы
11:26 28.08.2025 (обновлено: 11:37 28.08.2025)
Наговициной год назад отказали в восхождении на Пик Победы
Наговициной год назад отказали в восхождении на Пик Победы - РИА Новости, 28.08.2025
Наговициной год назад отказали в восхождении на Пик Победы
Наталье Наговициной, застрявшей на Пике Победы в Киргизии, год назад не разрешили участвовать в восхождении на эту гору из-за недостаточной подготовки,... РИА Новости, 28.08.2025
в мире
киргизия
россия
происшествия
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Наталье Наговициной, застрявшей на Пике Победы в Киргизии, год назад не разрешили участвовать в восхождении на эту гору из-за недостаточной подготовки, рассказал РИА Новости белорусский альпинист Артем Ценцевицкий."Мы договорились: если она успевает двигаться со скоростью остальных участников, которые были немного более опытные, более сильные, то мы продолжаем восхождение. Если нет, если у нее не получается двигаться с нашим темпом, то ей придется развернуться в том месте, где, собственно говоря, безопасно, где развернуться можно в любой момент", — сказал он.По словам собеседника агентства, Наговицина не смогла поддерживать нужный темп, поэтому он решил отказать ей в восхождении на пик и отправил вниз. При этом Ценцевицкий отметил, что оценивать уровень альпиниста очень сложно, но на тот момент он посчитал подготовку Наговициной недостаточной."К Победе готовиться надо очень серьезно, и подготовка должна быть очень сильной", — добавил альпинист.Она также рассказал, что погодные условия на Пике Победы более опасны, в отличие, например, от Пика Коммунизма, поэтому в 99 процентах случаев спасение альпинистов зависит от них самих. Наталья Наговицина совершала восхождение на Пик Победы и 12 августа, уже при спуске, на высоте примерно 7,2 тысячи метров получила травму ноги. Ее пытались спасти другие альпинисты, но им это не удалось из-за сложных погодных условий. При этом один человек погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды.Через несколько дней за ней вылетел вертолет Минобороны Киргизии, но попал в зону турбулентности и совершил жесткую посадку, не добравшись до места. Хотели спасти россиянку и итальянские летчики, но они так и не дождались хорошей погоды.На Пике Победы уже настала зима со шквалистым ветром и морозами до минус 30-40 градусов. По словам альпинистов, добраться туда можно будет только следующим летом.Россиянку признали пропавшей без вести. Накануне в районе, где она находится, провели аэровидеосъемку, но признаков жизни заметить не удалось.
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Наталье Наговициной, застрявшей на Пике Победы в Киргизии, год назад не разрешили участвовать в восхождении на эту гору из-за недостаточной подготовки, рассказал РИА Новости белорусский альпинист Артем Ценцевицкий.
"Мы договорились: если она успевает двигаться со скоростью остальных участников, которые были немного более опытные, более сильные, то мы продолжаем восхождение. Если нет, если у нее не получается двигаться с нашим темпом, то ей придется развернуться в том месте, где, собственно говоря, безопасно, где развернуться можно в любой момент", — сказал он.
По словам собеседника агентства, Наговицина не смогла поддерживать нужный темп, поэтому он решил отказать ей в восхождении на пик и отправил вниз. При этом Ценцевицкий отметил, что оценивать уровень альпиниста очень сложно, но на тот момент он посчитал подготовку Наговициной недостаточной.
«
Победе готовиться надо очень серьезно, и подготовка должна быть очень сильной", — добавил альпинист.
Она также рассказал, что погодные условия на Пике Победы более опасны, в отличие, например, от Пика Коммунизма, поэтому в 99 процентах случаев спасение альпинистов зависит от них самих.
Наталья Наговицина совершала восхождение на Пик Победы и 12 августа, уже при спуске, на высоте примерно 7,2 тысячи метров получила травму ноги. Ее пытались спасти другие альпинисты, но им это не удалось из-за сложных погодных условий. При этом один человек погиб от переохлаждения.
Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды.
Через несколько дней за ней вылетел вертолет Минобороны Киргизии, но попал в зону турбулентности и совершил жесткую посадку, не добравшись до места. Хотели спасти россиянку и итальянские летчики, но они так и не дождались хорошей погоды.
На Пике Победы уже настала зима со шквалистым ветром и морозами до минус 30-40 градусов. По словам альпинистов, добраться туда можно будет только следующим летом.
Россиянку признали пропавшей без вести. Накануне в районе, где она находится, провели аэровидеосъемку, но признаков жизни заметить не удалось.
