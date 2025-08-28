Рейтинг@Mail.ru
Очередь у Крымского моста превысила 1,3 тысячи машин - РИА Новости, 28.08.2025
07:45 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/most-2038004775.html
Очередь у Крымского моста превысила 1,3 тысячи машин
2025-08-28T07:45:00+03:00
2025-08-28T07:45:00+03:00
керчь
республика крым
крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Очередь автомобилей у Крымского моста со стороны полуострова утром в четверг превысила 1,3 тысячи машин на 7.00 мск, на въезд в Крым очередей нет, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту в четверг ночью сообщал, что число машин в очереди у Крымского моста со стороны Керчи превысило тысячу. "Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1305 транспортных средств. Время ожидания - около четырех часов", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
керчь
республика крым
керчь, республика крым, крымский мост
Керчь, Республика Крым, Крымский мост
Крымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив
© РИА Новости
Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Очередь автомобилей у Крымского моста со стороны полуострова утром в четверг превысила 1,3 тысячи машин на 7.00 мск, на въезд в Крым очередей нет, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту в четверг ночью сообщал, что число машин в очереди у Крымского моста со стороны Керчи превысило тысячу.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1305 транспортных средств. Время ожидания - около четырех часов", - говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
Очередь у Крымского моста превысила тысячу машин
Керчь Республика Крым Крымский мост
 
 
