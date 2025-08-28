Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве реконструируют канализационно-насосную станцию
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:06 28.08.2025 (обновлено: 12:07 02.09.2025)
В Новой Москве реконструируют канализационно-насосную станцию
В Новой Москве реконструируют канализационно-насосную станцию - РИА Новости, 02.09.2025
В Новой Москве реконструируют канализационно-насосную станцию
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции канализационно-насосной станции "Поселок Фабрики имени 1 мая" в Новой Москве, сообщил... РИА Новости, 02.09.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
новая москва
петр бирюков
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции канализационно-насосной станции "Поселок Фабрики имени 1 мая" в Новой Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации. Начали реконструкцию канализационно-насосной станции "Поселок Фабрики имени 1 мая", результатом станет увеличение ее мощности и энергоэффективности", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в рамках проекта построят новую станцию, которая обеспечит перекачку до 5 тысяч кубометров сточных вод в сутки, что более чем в два раза превышает нынешние показатели. "В ходе работ установим на объекте современное оборудование, в том числе четыре погружных насоса, автоматизированную систему управления и комплекс газоочистки. Новая станция позволит повысить надежность работы системы водоотведения округа и обеспечить необходимый резерв мощностей", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при строительстве станции будут использоваться отечественные материалы и оборудование. Завершить работы планируется в 2026 году.
новая москва
новая москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Новая Москва, Петр Бирюков
В Новой Москве реконструируют канализационно-насосную станцию

В Новой Москве начали реконструкцию канализационно-насосной станции

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства МосквыКанализационно-насосная станция
Канализационно-насосная станция - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Канализационно-насосная станция. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции канализационно-насосной станции "Поселок Фабрики имени 1 мая" в Новой Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации. Начали реконструкцию канализационно-насосной станции "Поселок Фабрики имени 1 мая", результатом станет увеличение ее мощности и энергоэффективности", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что в рамках проекта построят новую станцию, которая обеспечит перекачку до 5 тысяч кубометров сточных вод в сутки, что более чем в два раза превышает нынешние показатели.
"В ходе работ установим на объекте современное оборудование, в том числе четыре погружных насоса, автоматизированную систему управления и комплекс газоочистки. Новая станция позволит повысить надежность работы системы водоотведения округа и обеспечить необходимый резерв мощностей", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при строительстве станции будут использоваться отечественные материалы и оборудование. Завершить работы планируется в 2026 году.
27 августа, 11:55
В Москве завершили гидравлические испытания теплосетей
27 августа, 11:55
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниНовая МоскваПетр Бирюков
 
 
