В Новой Москве реконструируют канализационно-насосную станцию

2025-08-28T11:06:00+03:00
2025-08-28T11:06:00+03:00
2025-09-02T12:07:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
новая москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745906500_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_23ab5dc9bd058232032ffff4f941f2b7.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции канализационно-насосной станции "Поселок Фабрики имени 1 мая" в Новой Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации. Начали реконструкцию канализационно-насосной станции "Поселок Фабрики имени 1 мая", результатом станет увеличение ее мощности и энергоэффективности", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в рамках проекта построят новую станцию, которая обеспечит перекачку до 5 тысяч кубометров сточных вод в сутки, что более чем в два раза превышает нынешние показатели. "В ходе работ установим на объекте современное оборудование, в том числе четыре погружных насоса, автоматизированную систему управления и комплекс газоочистки. Новая станция позволит повысить надежность работы системы водоотведения округа и обеспечить необходимый резерв мощностей", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при строительстве станции будут использоваться отечественные материалы и оборудование. Завершить работы планируется в 2026 году.
