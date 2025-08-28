https://ria.ru/20250828/moskva-2039041452.html

В Новой Москве реконструируют канализационно-насосную станцию

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к реконструкции канализационно-насосной станции "Поселок Фабрики имени 1 мая" в Новой Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации. Начали реконструкцию канализационно-насосной станции "Поселок Фабрики имени 1 мая", результатом станет увеличение ее мощности и энергоэффективности", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в рамках проекта построят новую станцию, которая обеспечит перекачку до 5 тысяч кубометров сточных вод в сутки, что более чем в два раза превышает нынешние показатели. "В ходе работ установим на объекте современное оборудование, в том числе четыре погружных насоса, автоматизированную систему управления и комплекс газоочистки. Новая станция позволит повысить надежность работы системы водоотведения округа и обеспечить необходимый резерв мощностей", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при строительстве станции будут использоваться отечественные материалы и оборудование. Завершить работы планируется в 2026 году.

