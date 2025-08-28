https://ria.ru/20250828/moskva-2039040473.html

В Москве обновили территории более 60 образовательных учреждений

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по обновлению территорий более 60 образовательных учреждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "К началу нового учебного года завершили комплексные мероприятия по обновлению территорий свыше 60 образовательных учреждений, в том числе в рамках программы реконструкции "Моя школа". Главной задачей было создать комфортные и безопасные пространства для учащихся в соответствии с современными требованиями, ведь дети проводят довольно много времени на территориях школ и детских садов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в рамках проектов обустроили современные детские и спортивные площадки - с безопасным покрытием, разнообразным игровым и спортивным оборудованием. "Особое внимание традиционно уделяем вопросам безопасности - оборудовали системы видеонаблюдения и опоры освещения с энергоэффективными светильниками. Кроме того, организовали комфортные места для отдыха на свежем воздухе, установили уличную мебель, разбили газоны. Осенью дополнительно высадим зеленые насаждения", - добавил Бирюков. Он подчеркнул, что все работы были полностью завершены в установленный срок.

москва

2025

Новости

москва, петр бирюков