09:05 28.08.2025 (обновлено: 12:05 02.09.2025)
В Москве обновили территории более 60 образовательных учреждений
В Москве обновили территории более 60 образовательных учреждений
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по обновлению территорий более 60 образовательных учреждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "К началу нового учебного года завершили комплексные мероприятия по обновлению территорий свыше 60 образовательных учреждений, в том числе в рамках программы реконструкции "Моя школа". Главной задачей было создать комфортные и безопасные пространства для учащихся в соответствии с современными требованиями, ведь дети проводят довольно много времени на территориях школ и детских садов", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в рамках проектов обустроили современные детские и спортивные площадки - с безопасным покрытием, разнообразным игровым и спортивным оборудованием. "Особое внимание традиционно уделяем вопросам безопасности - оборудовали системы видеонаблюдения и опоры освещения с энергоэффективными светильниками. Кроме того, организовали комфортные места для отдыха на свежем воздухе, установили уличную мебель, разбили газоны. Осенью дополнительно высадим зеленые насаждения", - добавил Бирюков. Он подчеркнул, что все работы были полностью завершены в установленный срок.
В Москве обновили территории более 60 образовательных учреждений

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по обновлению территорий более 60 образовательных учреждений, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"К началу нового учебного года завершили комплексные мероприятия по обновлению территорий свыше 60 образовательных учреждений, в том числе в рамках программы реконструкции "Моя школа". Главной задачей было создать комфортные и безопасные пространства для учащихся в соответствии с современными требованиями, ведь дети проводят довольно много времени на территориях школ и детских садов", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что в рамках проектов обустроили современные детские и спортивные площадки - с безопасным покрытием, разнообразным игровым и спортивным оборудованием.
"Особое внимание традиционно уделяем вопросам безопасности - оборудовали системы видеонаблюдения и опоры освещения с энергоэффективными светильниками. Кроме того, организовали комфортные места для отдыха на свежем воздухе, установили уличную мебель, разбили газоны. Осенью дополнительно высадим зеленые насаждения", - добавил Бирюков.
Он подчеркнул, что все работы были полностью завершены в установленный срок.
Мужчина занимается на воркаут-площадке - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Первые 11 спортивных площадок нового формата появятся в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
