Будущее рынка труда обсудят в павильоне "Экономика Москвы" - РИА Новости, 28.08.2025
09:15 28.08.2025
Будущее рынка труда обсудят в павильоне "Экономика Москвы"
Будущее рынка труда обсудят в павильоне "Экономика Москвы" - РИА Новости, 28.08.2025
Будущее рынка труда обсудят в павильоне "Экономика Москвы"
Дискуссия "PRO карьеру: тренды от лидеров рынка" пройдет в четверг в павильоне "Экономика Москвы", который расположен в "Музеоне", в рамках форума "Территория... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T09:15:00+03:00
2025-08-28T09:15:00+03:00
мария багреева
москва
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Дискуссия "PRO карьеру: тренды от лидеров рынка" пройдет в четверг в павильоне "Экономика Москвы", который расположен в "Музеоне", в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030", сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.В павильоне "Экономика Москвы" предприниматели, представители власти, а также жители города обсуждают главные экономические вызовы и способы их решения. Одна из самых популярных тем - что будет с рынком труда, какие есть возможности для трудоустройства, карьерного и зарплатного роста.Работодатели в рамках сессии в павильоне "Экономика Москвы" расскажут, как они справляются с дефицитом рабочих и чего ждут от специалистов в сложившихся обстоятельствах. Также участники остановятся на том, как меняется рынок труда: где ощущается дефицит кадров и в каких сферах наблюдается перенасыщение. Кроме того, специалисты расскажут, почему дефицит стоит рассматривать не как вызов, а как уникальную возможность для соискателей. Еще в рамках дискуссии участники поднимут тему ролей стажировки и программ переобучения в адаптации к стремительным инновациям. Также обсудят тему выбора работы у молодых специалистов и какие модели занятости открываются в меняющейся экономике. Еще один важный вопрос, который планируют поднять на встрече, - как построить систему, где интересы города, бизнеса и работников совпадают.Среди участников дискуссии – заместитель мэра Москвы, глава городского ДЭПР Мария Багреева, старший управляющий директор – заместитель генерального директора по персоналу ИТ-холдинга Т1 Екатерина Колесникова, заместитель вице-президента по персоналу VK Ольга Щербинина, директор управления привлечения талантов блока "Люди и культура" ПАО "Сбербанк" Анна Овчинникова, заместитель генерального директора – директор блока инженерных компетенций АНО "Корпоративная Академия Росатома" Алексей Пономаренко и руководитель проектов hh.ru Елена Лондарь.Специалисты поговорят о главных процессах, которые сейчас наблюдаются на рынке труда, расскажут о собственных кейсах, которые помогают предприятиям и специалистам адаптироваться к изменениям. Модератор сессии - проректор по работе со студентами Сколтеха Денис Столяров.Павильон работает все дни кроме понедельника. Со вторника по четверг время его работы с 12 до 20 часов, в пятницу и субботу - с 12 до 22 часов, а в воскресенье – с 12 до 21 часа.Павильон "Экономика Москвы" – одна из крупнейших образовательных площадок форума "Территория будущего. Москва 2030", который проходит в столице в рамках проекта "Лето в Москве". Открытие павильона в парке "Музеон" состоялось 1 августа, а работа продлится по 14 сентября.
москва
2025
Новости
мария багреева, москва
Мария Багреева, Москва
Будущее рынка труда обсудят в павильоне "Экономика Москвы"

На сессии в павильоне "Экономика Москвы" обсудят тенденции рынка труда

© Фото : Комплекс экономической политики городаПавильон "Экономика Москвы"
© Фото : Комплекс экономической политики города
Павильон "Экономика Москвы". Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Дискуссия "PRO карьеру: тренды от лидеров рынка" пройдет в четверг в павильоне "Экономика Москвы", который расположен в "Музеоне", в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030", сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.
В павильоне "Экономика Москвы" предприниматели, представители власти, а также жители города обсуждают главные экономические вызовы и способы их решения. Одна из самых популярных тем - что будет с рынком труда, какие есть возможности для трудоустройства, карьерного и зарплатного роста.
Работодатели в рамках сессии в павильоне "Экономика Москвы" расскажут, как они справляются с дефицитом рабочих и чего ждут от специалистов в сложившихся обстоятельствах. Также участники остановятся на том, как меняется рынок труда: где ощущается дефицит кадров и в каких сферах наблюдается перенасыщение. Кроме того, специалисты расскажут, почему дефицит стоит рассматривать не как вызов, а как уникальную возможность для соискателей. Еще в рамках дискуссии участники поднимут тему ролей стажировки и программ переобучения в адаптации к стремительным инновациям. Также обсудят тему выбора работы у молодых специалистов и какие модели занятости открываются в меняющейся экономике. Еще один важный вопрос, который планируют поднять на встрече, - как построить систему, где интересы города, бизнеса и работников совпадают.
Среди участников дискуссии – заместитель мэра Москвы, глава городского ДЭПР Мария Багреева, старший управляющий директор – заместитель генерального директора по персоналу ИТ-холдинга Т1 Екатерина Колесникова, заместитель вице-президента по персоналу VK Ольга Щербинина, директор управления привлечения талантов блока "Люди и культура" ПАО "Сбербанк" Анна Овчинникова, заместитель генерального директора – директор блока инженерных компетенций АНО "Корпоративная Академия Росатома" Алексей Пономаренко и руководитель проектов hh.ru Елена Лондарь.
Специалисты поговорят о главных процессах, которые сейчас наблюдаются на рынке труда, расскажут о собственных кейсах, которые помогают предприятиям и специалистам адаптироваться к изменениям. Модератор сессии - проректор по работе со студентами Сколтеха Денис Столяров.
Павильон работает все дни кроме понедельника. Со вторника по четверг время его работы с 12 до 20 часов, в пятницу и субботу - с 12 до 22 часов, а в воскресенье – с 12 до 21 часа.
Павильон "Экономика Москвы" – одна из крупнейших образовательных площадок форума "Территория будущего. Москва 2030", который проходит в столице в рамках проекта "Лето в Москве". Открытие павильона в парке "Музеон" состоялось 1 августа, а работа продлится по 14 сентября.
Мария БагрееваМосква
 
 
