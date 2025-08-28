https://ria.ru/20250828/minoborony-2038202883.html
Минобороны показало кадры с катера, уничтожившего корабль ВМС Украины
Минобороны показало кадры с катера, уничтожившего корабль ВМС Украины
Министерство обороны РФ показало видео, снятое с борта безэкипажного катера, уничтожившего украинский корабль "Симферополь". РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало видео, снятое с борта безэкипажного катера, уничтожившего украинский корабль "Симферополь". В среду МО сообщало, что Вооруженные силы РФ при помощи беспилотного морского дрона потопили средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная. На опубликованном видео Минобороны РФ видно, как российский безэкипажный катер въезжает в борт "Симферополя" и взрывается.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038201792_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_aaa24e18e5f3140ae4c52ae3badea42c.jpg
Минобороны показало видео с безэкипажного катера, уничтожившего украинский корабль "Симферополь"
Минобороны показало кадры с катера, уничтожившего корабль ВМС Украины
