Минобороны показало кадры с катера, уничтожившего корабль ВМС Украины
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/minoborony-2038202883.html
Минобороны показало кадры с катера, уничтожившего корабль ВМС Украины
Минобороны показало кадры с катера, уничтожившего корабль ВМС Украины
Министерство обороны РФ показало видео, снятое с борта безэкипажного катера, уничтожившего украинский корабль "Симферополь". РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало видео, снятое с борта безэкипажного катера, уничтожившего украинский корабль "Симферополь". В среду МО сообщало, что Вооруженные силы РФ при помощи беспилотного морского дрона потопили средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная. На опубликованном видео Минобороны РФ видно, как российский безэкипажный катер въезжает в борт "Симферополя" и взрывается.
Минобороны показало кадры с катера, уничтожившего корабль ВМС Украины

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало видео, снятое с борта безэкипажного катера, уничтожившего украинский корабль "Симферополь".
В среду МО сообщало, что Вооруженные силы РФ при помощи беспилотного морского дрона потопили средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная.
На опубликованном видео Минобороны РФ видно, как российский безэкипажный катер въезжает в борт "Симферополя" и взрывается.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаДунай (река)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
