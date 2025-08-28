https://ria.ru/20250828/minoborony-2038202883.html

Минобороны показало кадры с катера, уничтожившего корабль ВМС Украины

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало видео, снятое с борта безэкипажного катера, уничтожившего украинский корабль "Симферополь". В среду МО сообщало, что Вооруженные силы РФ при помощи беспилотного морского дрона потопили средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная. На опубликованном видео Минобороны РФ видно, как российский безэкипажный катер въезжает в борт "Симферополя" и взрывается.

