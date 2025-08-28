https://ria.ru/20250828/minekologija-2038003040.html

В Красноярском крае не зафиксировали загрязнения Енисея нефтепродуктами

происшествия

красноярский край

КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Фактов загрязнения дна реки Енисей нефтепродуктами после того, как теплоход получил пробоину и в воду попало около 80 тонн топлива в Красноярском крае, не зафиксировано, заявили РИА Новости в министерстве экологии края. "Фактов оседания нефтепродуктов (после аварии с теплоходом на Енисее – ред.) на дно водного объекта не зафиксировано", - рассказали в ведомстве. Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Теплоход, принадлежащий тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство", получил пробоину на Казачинских порогах и сел на мель. По первоначальным оценкам, утечка составила порядка 15 тонн топлива. Через две недели при подготовке к подъему судна с мели произошел новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей. Почти через месяц, 6 июля, операция по эвакуации судна к месту ремонта была завершена. По данным минэкологии края, всего в воду попало 79,3 тонн топлива.

