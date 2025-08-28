https://ria.ru/20250828/minekologija-2038003040.html
В Красноярском крае не зафиксировали загрязнения Енисея нефтепродуктами
В Красноярском крае не зафиксировали загрязнения Енисея нефтепродуктами - РИА Новости, 28.08.2025
В Красноярском крае не зафиксировали загрязнения Енисея нефтепродуктами
Фактов загрязнения дна реки Енисей нефтепродуктами после того, как теплоход получил пробоину и в воду попало около 80 тонн топлива в Красноярском крае, не... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T07:21:00+03:00
2025-08-28T07:21:00+03:00
2025-08-28T07:21:00+03:00
происшествия
красноярский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022084683_716:76:2997:1359_1920x0_80_0_0_b97b612840411fde4da2c743fd920a17.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Фактов загрязнения дна реки Енисей нефтепродуктами после того, как теплоход получил пробоину и в воду попало около 80 тонн топлива в Красноярском крае, не зафиксировано, заявили РИА Новости в министерстве экологии края. "Фактов оседания нефтепродуктов (после аварии с теплоходом на Енисее – ред.) на дно водного объекта не зафиксировано", - рассказали в ведомстве. Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Теплоход, принадлежащий тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство", получил пробоину на Казачинских порогах и сел на мель. По первоначальным оценкам, утечка составила порядка 15 тонн топлива. Через две недели при подготовке к подъему судна с мели произошел новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей. Почти через месяц, 6 июля, операция по эвакуации судна к месту ремонта была завершена. По данным минэкологии края, всего в воду попало 79,3 тонн топлива.
https://ria.ru/20250828/uroven-2037991431.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022084683_651:0:3382:2048_1920x0_80_0_0_1439e8651c065785141b1964b0dbca18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
Происшествия, Красноярский край
В Красноярском крае не зафиксировали загрязнения Енисея нефтепродуктами
Минэкологии Красноярского края: фактов оседания нефтепродуктов на Енисее нет
КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Фактов загрязнения дна реки Енисей нефтепродуктами после того, как теплоход получил пробоину и в воду попало около 80 тонн топлива в Красноярском крае, не зафиксировано, заявили РИА Новости в министерстве экологии края.
"Фактов оседания нефтепродуктов (после аварии с теплоходом на Енисее – ред.) на дно водного объекта не зафиксировано", - рассказали в ведомстве.
Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Теплоход, принадлежащий тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство", получил пробоину на Казачинских порогах и сел на мель. По первоначальным оценкам, утечка составила порядка 15 тонн топлива. Через две недели при подготовке к подъему судна с мели произошел новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей. Почти через месяц, 6 июля, операция по эвакуации судна к месту ремонта была завершена. По данным минэкологии края, всего в воду попало 79,3 тонн топлива.