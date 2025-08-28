Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае не зафиксировали загрязнения Енисея нефтепродуктами - РИА Новости, 28.08.2025
07:21 28.08.2025
В Красноярском крае не зафиксировали загрязнения Енисея нефтепродуктами
КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Фактов загрязнения дна реки Енисей нефтепродуктами после того, как теплоход получил пробоину и в воду попало около 80 тонн топлива в Красноярском крае, не зафиксировано, заявили РИА Новости в министерстве экологии края. "Фактов оседания нефтепродуктов (после аварии с теплоходом на Енисее – ред.) на дно водного объекта не зафиксировано", - рассказали в ведомстве. Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Теплоход, принадлежащий тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство", получил пробоину на Казачинских порогах и сел на мель. По первоначальным оценкам, утечка составила порядка 15 тонн топлива. Через две недели при подготовке к подъему судна с мели произошел новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей. Почти через месяц, 6 июля, операция по эвакуации судна к месту ремонта была завершена. По данным минэкологии края, всего в воду попало 79,3 тонн топлива.
В Красноярском крае не зафиксировали загрязнения Енисея нефтепродуктами

Минэкологии Красноярского края: фактов оседания нефтепродуктов на Енисее нет

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПотерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства
Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Потерпевший крушение буксир-толкач ОТ-2439 Обь-Иртышского речного пароходства. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 28 авг – РИА Новости. Фактов загрязнения дна реки Енисей нефтепродуктами после того, как теплоход получил пробоину и в воду попало около 80 тонн топлива в Красноярском крае, не зафиксировано, заявили РИА Новости в министерстве экологии края.
"Фактов оседания нефтепродуктов (после аварии с теплоходом на Енисее – ред.) на дно водного объекта не зафиксировано", - рассказали в ведомстве.
Авария на реке Енисей произошла 8 июня. Теплоход, принадлежащий тюменскому предприятию "Обь-Иртышское речное пароходство", получил пробоину на Казачинских порогах и сел на мель. По первоначальным оценкам, утечка составила порядка 15 тонн топлива. Через две недели при подготовке к подъему судна с мели произошел новый выброс нефтепродуктов в реку Енисей. Почти через месяц, 6 июля, операция по эвакуации судна к месту ремонта была завершена. По данным минэкологии края, всего в воду попало 79,3 тонн топлива.
