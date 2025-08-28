https://ria.ru/20250828/medvedev-2038076913.html
Россия может наложить вето на вступление Австрии в НАТО, считает Медведев
Россия как правопреемница СССР может наложить вето на решение Австрии "пойти по натовской дорожке", напомнил заместитель председателя Совета безопасности России РИА Новости, 28.08.2025
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия как правопреемница СССР может наложить вето на решение Австрии "пойти по натовской дорожке", напомнил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий РФ. В своей колонке на сайте RT на русском Медведев напомнил, что Москва является одной из создательниц современной Австрийской Республики. "Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль подчёркивает, что изменение статус-кво в вопросе нейтралитета требует решения всех союзных держав, подписавших договор в 1955 году, включая Россию как правопреемницу СССР. И Москва вправе наложить вето на решение Вены пойти по натовской дорожке.", - написал Медведев.
