Рейтинг@Mail.ru
Россия может наложить вето на вступление Австрии в НАТО, считает Медведев - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/medvedev-2038076913.html
Россия может наложить вето на вступление Австрии в НАТО, считает Медведев
Россия может наложить вето на вступление Австрии в НАТО, считает Медведев - РИА Новости, 28.08.2025
Россия может наложить вето на вступление Австрии в НАТО, считает Медведев
Россия как правопреемница СССР может наложить вето на решение Австрии "пойти по натовской дорожке", напомнил заместитель председателя Совета безопасности России РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T13:14:00+03:00
2025-08-28T13:14:00+03:00
в мире
россия
австрия
дмитрий медведев
нато
санкт-петербургский государственный университет
карин кнайсль
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_177a9ec19089dd9be4a94bf5ad98fe02.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия как правопреемница СССР может наложить вето на решение Австрии "пойти по натовской дорожке", напомнил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий РФ. В своей колонке на сайте RT на русском Медведев напомнил, что Москва является одной из создательниц современной Австрийской Республики. "Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль подчёркивает, что изменение статус-кво в вопросе нейтралитета требует решения всех союзных держав, подписавших договор в 1955 году, включая Россию как правопреемницу СССР. И Москва вправе наложить вето на решение Вены пойти по натовской дорожке.", - написал Медведев.
https://ria.ru/20250828/medvedev-2038064685.html
https://ria.ru/20250828/avstrija-2038057304.html
россия
австрия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788970531_421:59:3072:2048_1920x0_80_0_0_08a5f99475e1271845804538fbce22a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, австрия, дмитрий медведев, нато, санкт-петербургский государственный университет, карин кнайсль, ссср
В мире, Россия, Австрия, Дмитрий Медведев, НАТО, Санкт-Петербургский государственный университет, Карин Кнайсль, СССР
Россия может наложить вето на вступление Австрии в НАТО, считает Медведев

Медведев: РФ как правопреемница СССР может ветировать вступление Австрии в НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россия как правопреемница СССР может наложить вето на решение Австрии "пойти по натовской дорожке", напомнил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий РФ.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Медведев выступил с предупреждением Австрии
Вчера, 12:27
В своей колонке на сайте RT на русском Медведев напомнил, что Москва является одной из создательниц современной Австрийской Республики.
"Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль подчёркивает, что изменение статус-кво в вопросе нейтралитета требует решения всех союзных держав, подписавших договор в 1955 году, включая Россию как правопреемницу СССР. И Москва вправе наложить вето на решение Вены пойти по натовской дорожке.", - написал Медведев.
Флаг Австрии - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Медведев высказался о желании Австрии отказаться от нейтралитета
Вчера, 12:15
 
В миреРоссияАвстрияДмитрий МедведевНАТОСанкт-Петербургский государственный университетКарин КнайсльСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала