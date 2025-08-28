Рейтинг@Mail.ru
Медведев сравнил страны Европы с "завороженными мотыльками" - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/medvedev-2038051737.html
Медведев сравнил страны Европы с "завороженными мотыльками"
Медведев сравнил страны Европы с "завороженными мотыльками" - РИА Новости, 28.08.2025
Медведев сравнил страны Европы с "завороженными мотыльками"
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне дискуссии о возможности вступления Австрии в НАТО сравнил страны Европы с "завороженными мотыльками",... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T12:09:00+03:00
2025-08-28T12:09:00+03:00
в мире
австрия
европа
россия
дмитрий медведев
нато
евросоюз
австрийская партия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне дискуссии о возможности вступления Австрии в НАТО сравнил страны Европы с "завороженными мотыльками", которые слетаются на "губительный огонёк Североатлантического альянса". Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации. "Страны Старого Света одурманены милитаристским угаром. И, словно заворожённые мотыльки, слетаются на губительный огонёк Североатлантического альянса. До недавнего времени в Европе хватало государств, понимавших: свою безопасность можно обеспечить и без вступления в военные блоки. Теперь разум уступает место стадному инстинкту", - написал Медведев в колонке на сайте RT на русском. Он отметил, что вслед за Финляндией и Швецией истеблишмент Австрии, "подстрекаемый кровожадным Брюсселем", подогревает общественную дискуссию об отказе от конституционно закреплённого нейтрального статуса страны ради вступления в НАТО. "Австрийское общество от идеи не в восторге. Либеральная партия "Новая Австрия" во главе с министром иностранных дел Б. Майнль-Райзингер, рвущаяся в объятия блока, на последних выборах не набрала и 10% голосов", - упомянул зампред Совбеза. При этом он обратил внимание на то, что оппозиционную Австрийскую партию свободы, которая выступает "резко против слепого копирования милитаристской повестки Брюсселя", поддержали 37% граждан. "Но кого в Европе сегодня остановит воля народа? Усилия для эрозии нейтралитета Австрии местные ревизионисты предпринимают уже достаточно давно. Ещё с 1990-х годов они начали налаживать военные связи под видом "участия в общей политике безопасности и обороны ЕС", - продолжил Медведев. Однако в то же время, как отметил замглавы Совбеза, "Австрия наращивала военное присутствие за пределами Европы, участвовала в военно-тренировочных миссиях ЕС, тем самым повышая свой вес в глазах Брюсселя". "И за это была щедро вознаграждена: с 2022 по 2025 год председателем Военного комитета Евросоюза был австрийский генерал Роберт Бригер. Так "ярко" австрийцы на европейском военном небосклоне не блистали со времён Второй мировой войны, в которой "отличились" генерал-полковники вермахта Л. Рендулич, Э. Раус и люфтваффе - А. Лёр", - добавил Медведев. -0-
https://ria.ru/20250827/nato-2037790240.html
https://ria.ru/20250826/ukraina-2037735954.html
https://ria.ru/20250823/nato-2037119803.html
австрия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, европа, россия, дмитрий медведев, нато, евросоюз, австрийская партия свободы
В мире, Австрия, Европа, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, Евросоюз, Австрийская партия свободы
Медведев сравнил страны Европы с "завороженными мотыльками"

Медведев сравнил страны ЕС с мотыльками, которые слетаются на огонек НАТО

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне дискуссии о возможности вступления Австрии в НАТО сравнил страны Европы с "завороженными мотыльками", которые слетаются на "губительный огонёк Североатлантического альянса".
Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации.
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
На Западе сделали заявление о войсках НАТО на Украине
27 августа, 09:42
"Страны Старого Света одурманены милитаристским угаром. И, словно заворожённые мотыльки, слетаются на губительный огонёк Североатлантического альянса. До недавнего времени в Европе хватало государств, понимавших: свою безопасность можно обеспечить и без вступления в военные блоки. Теперь разум уступает место стадному инстинкту", - написал Медведев в колонке на сайте RT на русском.
Он отметил, что вслед за Финляндией и Швецией истеблишмент Австрии, "подстрекаемый кровожадным Брюсселем", подогревает общественную дискуссию об отказе от конституционно закреплённого нейтрального статуса страны ради вступления в НАТО.
"Австрийское общество от идеи не в восторге. Либеральная партия "Новая Австрия" во главе с министром иностранных дел Б. Майнль-Райзингер, рвущаяся в объятия блока, на последних выборах не набрала и 10% голосов", - упомянул зампред Совбеза.
При этом он обратил внимание на то, что оппозиционную Австрийскую партию свободы, которая выступает "резко против слепого копирования милитаристской повестки Брюсселя", поддержали 37% граждан.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Все расходы за конфликт на Украине легли на союзников по НАТО, заявил Трамп
26 августа, 19:32
"Но кого в Европе сегодня остановит воля народа? Усилия для эрозии нейтралитета Австрии местные ревизионисты предпринимают уже достаточно давно. Ещё с 1990-х годов они начали налаживать военные связи под видом "участия в общей политике безопасности и обороны ЕС", - продолжил Медведев.
Однако в то же время, как отметил замглавы Совбеза, "Австрия наращивала военное присутствие за пределами Европы, участвовала в военно-тренировочных миссиях ЕС, тем самым повышая свой вес в глазах Брюсселя".
"И за это была щедро вознаграждена: с 2022 по 2025 год председателем Военного комитета Евросоюза был австрийский генерал Роберт Бригер. Так "ярко" австрийцы на европейском военном небосклоне не блистали со времён Второй мировой войны, в которой "отличились" генерал-полковники вермахта Л. Рендулич, Э. Раус и люфтваффе - А. Лёр", - добавил Медведев. -0-
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Никого нет, все ушли на фронт: НАТО капитулировала там, где не ждали
23 августа, 08:49
 
В миреАвстрияЕвропаРоссияДмитрий МедведевНАТОЕвросоюзАвстрийская партия свободы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала