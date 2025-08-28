Медведев сравнил страны Европы с "завороженными мотыльками"
Медведев сравнил страны ЕС с мотыльками, которые слетаются на огонек НАТО
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне дискуссии о возможности вступления Австрии в НАТО сравнил страны Европы с "завороженными мотыльками", которые слетаются на "губительный огонёк Североатлантического альянса".
"Страны Старого Света одурманены милитаристским угаром. И, словно заворожённые мотыльки, слетаются на губительный огонёк Североатлантического альянса. До недавнего времени в Европе хватало государств, понимавших: свою безопасность можно обеспечить и без вступления в военные блоки. Теперь разум уступает место стадному инстинкту", - написал Медведев в колонке на сайте RT на русском.
Он отметил, что вслед за Финляндией и Швецией истеблишмент Австрии, "подстрекаемый кровожадным Брюсселем", подогревает общественную дискуссию об отказе от конституционно закреплённого нейтрального статуса страны ради вступления в НАТО.
"Австрийское общество от идеи не в восторге. Либеральная партия "Новая Австрия" во главе с министром иностранных дел Б. Майнль-Райзингер, рвущаяся в объятия блока, на последних выборах не набрала и 10% голосов", - упомянул зампред Совбеза.
При этом он обратил внимание на то, что оппозиционную Австрийскую партию свободы, которая выступает "резко против слепого копирования милитаристской повестки Брюсселя", поддержали 37% граждан.
"Но кого в Европе сегодня остановит воля народа? Усилия для эрозии нейтралитета Австрии местные ревизионисты предпринимают уже достаточно давно. Ещё с 1990-х годов они начали налаживать военные связи под видом "участия в общей политике безопасности и обороны ЕС", - продолжил Медведев.
Однако в то же время, как отметил замглавы Совбеза, "Австрия наращивала военное присутствие за пределами Европы, участвовала в военно-тренировочных миссиях ЕС, тем самым повышая свой вес в глазах Брюсселя".
"И за это была щедро вознаграждена: с 2022 по 2025 год председателем Военного комитета Евросоюза был австрийский генерал Роберт Бригер. Так "ярко" австрийцы на европейском военном небосклоне не блистали со времён Второй мировой войны, в которой "отличились" генерал-полковники вермахта Л. Рендулич, Э. Раус и люфтваффе - А. Лёр", - добавил Медведев. -0-
