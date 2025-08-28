https://ria.ru/20250828/medvedev-2038051737.html

Медведев сравнил страны Европы с "завороженными мотыльками"

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на фоне дискуссии о возможности вступления Австрии в НАТО сравнил страны Европы с "завороженными мотыльками", которые слетаются на "губительный огонёк Североатлантического альянса". Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказалась за проведение публичных дебатов по вопросу отказа от нейтралитета и вступления страны в НАТО на фоне изменившейся ситуации в глобальной безопасности и якобы действий Российской Федерации. "Страны Старого Света одурманены милитаристским угаром. И, словно заворожённые мотыльки, слетаются на губительный огонёк Североатлантического альянса. До недавнего времени в Европе хватало государств, понимавших: свою безопасность можно обеспечить и без вступления в военные блоки. Теперь разум уступает место стадному инстинкту", - написал Медведев в колонке на сайте RT на русском. Он отметил, что вслед за Финляндией и Швецией истеблишмент Австрии, "подстрекаемый кровожадным Брюсселем", подогревает общественную дискуссию об отказе от конституционно закреплённого нейтрального статуса страны ради вступления в НАТО. "Австрийское общество от идеи не в восторге. Либеральная партия "Новая Австрия" во главе с министром иностранных дел Б. Майнль-Райзингер, рвущаяся в объятия блока, на последних выборах не набрала и 10% голосов", - упомянул зампред Совбеза. При этом он обратил внимание на то, что оппозиционную Австрийскую партию свободы, которая выступает "резко против слепого копирования милитаристской повестки Брюсселя", поддержали 37% граждан. "Но кого в Европе сегодня остановит воля народа? Усилия для эрозии нейтралитета Австрии местные ревизионисты предпринимают уже достаточно давно. Ещё с 1990-х годов они начали налаживать военные связи под видом "участия в общей политике безопасности и обороны ЕС", - продолжил Медведев. Однако в то же время, как отметил замглавы Совбеза, "Австрия наращивала военное присутствие за пределами Европы, участвовала в военно-тренировочных миссиях ЕС, тем самым повышая свой вес в глазах Брюсселя". "И за это была щедро вознаграждена: с 2022 по 2025 год председателем Военного комитета Евросоюза был австрийский генерал Роберт Бригер. Так "ярко" австрийцы на европейском военном небосклоне не блистали со времён Второй мировой войны, в которой "отличились" генерал-полковники вермахта Л. Рендулич, Э. Раус и люфтваффе - А. Лёр", - добавил Медведев. -0-

