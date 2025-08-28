Ярославцы получили помощь в федеральных клиниках в 2025 году более 900 раз

https://ria.ru/20250828/medpomosch-2038204313.html
Жители Ярославской области с начала года более 900 раз получили высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 28.08.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Жители Ярославской области с начала года более 900 раз получили высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках, сообщил губернатор Михаил Евраев. Как сообщает пресс-служба правительства Ярославской области, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на оказание гражданам России специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в федеральных клиниках будет дополнительно выделено 60 миллионов рублей, таким образом, федеральное финансирование на эти цели в стране в 2025 году превысит 310 миллиардов рублей. Мишустин подчеркнул, что еще больше людей смогут пройти сложное лечение бесплатно, по полису ОМС. "В прошлом году в федеральных клиниках жителям региона оказана высокотехнологичная помощь по 904 случаям. В этом году уже проведено 940 сложных и дорогостоящих операций. Высокотехнологичная помощь оказывается ярославцам и на базе ярославских медучреждений. Работа по повышению доступности такой помощи в регионе продолжается", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. Как сообщили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования, наиболее востребованные направления по оказанию высокотехнологичной медпомощи в Ярославской области – травматология, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, неонатология и офтальмология. По данным областного правительства, в 2024 году в условиях круглосуточного стационара в больницах и медцентрах региона пациентам оказали высокотехнологичную помощь 8,7 тысячи раз на общую сумму 1,9 миллиарда рублей. В этом году на финансирование этой услуги заложено 2,3 миллиарда рублей.
