Рейтинг@Mail.ru
Ярославцы получили помощь в федеральных клиниках в 2025 году более 900 раз - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
21:56 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/medpomosch-2038204313.html
Ярославцы получили помощь в федеральных клиниках в 2025 году более 900 раз
Ярославцы получили помощь в федеральных клиниках в 2025 году более 900 раз - РИА Новости, 28.08.2025
Ярославцы получили помощь в федеральных клиниках в 2025 году более 900 раз
Жители Ярославской области с начала года более 900 раз получили высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T21:56:00+03:00
2025-08-28T21:56:00+03:00
ярославская область
ярославская область
россия
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50017/37/500173704_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_675649b7632c3ace1cff15be3fa0819e.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Жители Ярославской области с начала года более 900 раз получили высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках, сообщил губернатор Михаил Евраев. Как сообщает пресс-служба правительства Ярославской области, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на оказание гражданам России специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в федеральных клиниках будет дополнительно выделено 60 миллионов рублей, таким образом, федеральное финансирование на эти цели в стране в 2025 году превысит 310 миллиардов рублей. Мишустин подчеркнул, что еще больше людей смогут пройти сложное лечение бесплатно, по полису ОМС. "В прошлом году в федеральных клиниках жителям региона оказана высокотехнологичная помощь по 904 случаям. В этом году уже проведено 940 сложных и дорогостоящих операций. Высокотехнологичная помощь оказывается ярославцам и на базе ярославских медучреждений. Работа по повышению доступности такой помощи в регионе продолжается", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. Как сообщили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования, наиболее востребованные направления по оказанию высокотехнологичной медпомощи в Ярославской области – травматология, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, неонатология и офтальмология. По данным областного правительства, в 2024 году в условиях круглосуточного стационара в больницах и медцентрах региона пациентам оказали высокотехнологичную помощь 8,7 тысячи раз на общую сумму 1,9 миллиарда рублей. В этом году на финансирование этой услуги заложено 2,3 миллиарда рублей.
ярославская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50017/37/500173704_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_e4c6154553a8975c81f5000b66be239f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, россия, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев

Ярославцы получили помощь в федеральных клиниках в 2025 году более 900 раз

© РИА Новости / Сергей КиркачМедицинский полис
Медицинский полис - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Сергей Киркач
Медицинский полис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Жители Ярославской области с начала года более 900 раз получили высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Как сообщает пресс-служба правительства Ярославской области, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на оказание гражданам России специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в федеральных клиниках будет дополнительно выделено 60 миллионов рублей, таким образом, федеральное финансирование на эти цели в стране в 2025 году превысит 310 миллиардов рублей. Мишустин подчеркнул, что еще больше людей смогут пройти сложное лечение бесплатно, по полису ОМС.
"В прошлом году в федеральных клиниках жителям региона оказана высокотехнологичная помощь по 904 случаям. В этом году уже проведено 940 сложных и дорогостоящих операций. Высокотехнологичная помощь оказывается ярославцам и на базе ярославских медучреждений. Работа по повышению доступности такой помощи в регионе продолжается", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
Как сообщили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования, наиболее востребованные направления по оказанию высокотехнологичной медпомощи в Ярославской области – травматология, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, неонатология и офтальмология.
По данным областного правительства, в 2024 году в условиях круглосуточного стационара в больницах и медцентрах региона пациентам оказали высокотехнологичную помощь 8,7 тысячи раз на общую сумму 1,9 миллиарда рублей. В этом году на финансирование этой услуги заложено 2,3 миллиарда рублей.
 
Ярославская областьЯрославская областьРоссияМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала