https://ria.ru/20250828/medpomosch-2038204313.html

Ярославцы получили помощь в федеральных клиниках в 2025 году более 900 раз

Ярославцы получили помощь в федеральных клиниках в 2025 году более 900 раз - РИА Новости, 28.08.2025

Ярославцы получили помощь в федеральных клиниках в 2025 году более 900 раз

Жители Ярославской области с начала года более 900 раз получили высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T21:56:00+03:00

2025-08-28T21:56:00+03:00

2025-08-28T21:56:00+03:00

ярославская область

ярославская область

россия

михаил евраев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50017/37/500173704_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_675649b7632c3ace1cff15be3fa0819e.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Жители Ярославской области с начала года более 900 раз получили высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках, сообщил губернатор Михаил Евраев. Как сообщает пресс-служба правительства Ярославской области, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что на оказание гражданам России специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в федеральных клиниках будет дополнительно выделено 60 миллионов рублей, таким образом, федеральное финансирование на эти цели в стране в 2025 году превысит 310 миллиардов рублей. Мишустин подчеркнул, что еще больше людей смогут пройти сложное лечение бесплатно, по полису ОМС. "В прошлом году в федеральных клиниках жителям региона оказана высокотехнологичная помощь по 904 случаям. В этом году уже проведено 940 сложных и дорогостоящих операций. Высокотехнологичная помощь оказывается ярославцам и на базе ярославских медучреждений. Работа по повышению доступности такой помощи в регионе продолжается", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона. Как сообщили в территориальном фонде обязательного медицинского страхования, наиболее востребованные направления по оказанию высокотехнологичной медпомощи в Ярославской области – травматология, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, неонатология и офтальмология. По данным областного правительства, в 2024 году в условиях круглосуточного стационара в больницах и медцентрах региона пациентам оказали высокотехнологичную помощь 8,7 тысячи раз на общую сумму 1,9 миллиарда рублей. В этом году на финансирование этой услуги заложено 2,3 миллиарда рублей.

ярославская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярославская область, россия, михаил евраев