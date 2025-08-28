https://ria.ru/20250828/mediki-2038109853.html
Солнцев и Комаров открыли центр для подготовки медиков в Оренбурге
Солнцев и Комаров открыли центр для подготовки медиков в Оренбурге - РИА Новости, 28.08.2025
Солнцев и Комаров открыли центр для подготовки медиков в Оренбурге
В четверг официально открылся пятый учебный корпус Оренбургского государственного медицинского университета, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В четверг официально открылся пятый учебный корпус Оренбургского государственного медицинского университета, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. "Вместе с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Анатольевичем Комаровым работаем в Оренбурге. Стали свидетелями большого события. Сегодня официально открыт пятый учебный корпус Оренбургского государственного медицинского университета", – написал Солнцев в своем телеграм-канале. И добавил, что в нем завершен капитальный ремонт всех четырех этажей. На кафедрах установлено современное оборудование. Уже первого сентября обновленный корпус распахнет двери для студентов и не только. "Это также база практической переподготовки медицинских работников всего Оренбуржья и других регионов. На территории расположен аккредитационно-симуляционный центр, который входит в тройку крупнейших центров России. Корпус оснащен 70 станциями, где можно получить навыки по оказанию сердечно-легочной реанимации, знания по уходу за больными, а также пройти переобучение по другим медицинским направлениям", – отметил Солнцев. Вместе с Комаровым он пожелал новых достижений университету. "Будем и дальше создавать условия, чтобы медицинские работники оставались в регионе. Нам очень нужны профессионалы, которые готовы работать на благо Оренбуржья", – написал врио губернатора.
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В четверг официально открылся пятый учебный корпус Оренбургского государственного медицинского университета, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
"Вместе с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Анатольевичем Комаровым работаем в Оренбурге. Стали свидетелями большого события. Сегодня официально открыт пятый учебный корпус Оренбургского государственного медицинского университета", – написал Солнцев в своем телеграм-канале.
И добавил, что в нем завершен капитальный ремонт всех четырех этажей. На кафедрах установлено современное оборудование. Уже первого сентября обновленный корпус распахнет двери для студентов и не только.
"Это также база практической переподготовки медицинских работников всего Оренбуржья и других регионов. На территории расположен аккредитационно-симуляционный центр, который входит в тройку крупнейших центров России. Корпус оснащен 70 станциями, где можно получить навыки по оказанию сердечно-легочной реанимации, знания по уходу за больными, а также пройти переобучение по другим медицинским направлениям", – отметил Солнцев.
Вместе с Комаровым он пожелал новых достижений университету.
"Будем и дальше создавать условия, чтобы медицинские работники оставались в регионе. Нам очень нужны профессионалы, которые готовы работать на благо Оренбуржья", – написал врио губернатора.