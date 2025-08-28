https://ria.ru/20250828/mediki-2038109853.html

Солнцев и Комаров открыли центр для подготовки медиков в Оренбурге

Солнцев и Комаров открыли центр для подготовки медиков в Оренбурге - РИА Новости, 28.08.2025

Солнцев и Комаров открыли центр для подготовки медиков в Оренбурге

В четверг официально открылся пятый учебный корпус Оренбургского государственного медицинского университета, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T15:07:00+03:00

2025-08-28T15:07:00+03:00

2025-08-28T15:07:00+03:00

оренбургская область

оренбург

россия

евгений солнцев

оренбургская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009293685_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_83548c699e8c297a8b3189d8affd2798.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В четверг официально открылся пятый учебный корпус Оренбургского государственного медицинского университета, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. "Вместе с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Анатольевичем Комаровым работаем в Оренбурге. Стали свидетелями большого события. Сегодня официально открыт пятый учебный корпус Оренбургского государственного медицинского университета", – написал Солнцев в своем телеграм-канале. И добавил, что в нем завершен капитальный ремонт всех четырех этажей. На кафедрах установлено современное оборудование. Уже первого сентября обновленный корпус распахнет двери для студентов и не только. "Это также база практической переподготовки медицинских работников всего Оренбуржья и других регионов. На территории расположен аккредитационно-симуляционный центр, который входит в тройку крупнейших центров России. Корпус оснащен 70 станциями, где можно получить навыки по оказанию сердечно-легочной реанимации, знания по уходу за больными, а также пройти переобучение по другим медицинским направлениям", – отметил Солнцев. Вместе с Комаровым он пожелал новых достижений университету. "Будем и дальше создавать условия, чтобы медицинские работники оставались в регионе. Нам очень нужны профессионалы, которые готовы работать на благо Оренбуржья", – написал врио губернатора.

https://ria.ru/20250826/ofis-2037703504.html

https://ria.ru/20250823/orenburg-2037160936.html

оренбург

россия

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбург, россия, евгений солнцев, оренбургская область