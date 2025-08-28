Тюменская область выплатила маткапитал более 9 тыс семей

https://ria.ru/20250828/matkapital-2038069790.html

Региональный материнский капитал с начала 2025 года получили более 9 тысяч семей Тюменской области, заявил губернатор Александр Моор. РИА Новости, 28.08.2025

тюменская область

александр моор

тюменская область

материнский капитал

ТЮМЕНЬ, 28 авг - РИА Новости. Региональный материнский капитал с начала 2025 года получили более 9 тысяч семей Тюменской области, заявил губернатор Александр Моор. "Одна из наиболее востребованных мер поддержки – региональный материнский капитал. Только с начала 2025 года его получили более девяти тысяч семей: более трёх тысяч – на первого ребенка и почти шесть тысяч – на третьего и последующих детей", - сообщил Александр Моор в своем Telegram-канале. Помимо регионального маткапитала предусмотрены и другие меры поддержки. Так, малообеспеченные семьи получают выплаты на молочные продукты и полноценное питание для мам и малышей. Нуждающимся в поддержке многодетным семьям предоставляются льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и проезда, выплаты на школьную и спортивную форму. Всё это, по словам Моора, часть системной работы по укреплению института семьи в Тюменской области. Моор подчеркнул, что в регионе стабильно растёт численность семей, в том числе многодетных. На сегодня в области проживает более 270 тысяч семей, в которых воспитывается свыше 400 тысяч детей. По данным областного департамента соцразвития, за последние пять лет многодетных семей стало больше на 38% и на май 2025 года их насчитывалось около 40 тысяч. В посте губернатор также отметил, что в Тюменской области заключено практически 100% контрактов на реализацию всех запланированных мероприятий в рамках нацпроекта "Семья".

тюменская область

