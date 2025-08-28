https://ria.ru/20250828/malkov-2038209025.html

Рязанский губернатор поддержал проект о праве регионов на запрет вейпов

Рязанский губернатор поддержал проект о праве регионов на запрет вейпов

28.08.2025

РЯЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о поддержке регионом законопроекта о праве субъектов вводить запрет на продажу вейпов. В четверг Малков ответил на вопросы жителей региона в ходе прямого эфира в социальных сетях. Он прокомментировал обращение по поводу вреда вейпов для молодежи. "Президент РФ В.В. Путин поддержал предложение о том, что нужно дать регионам право принимать подобные решения. Законопроект - на рассмотрении в правительстве России. Абсолютное большинство в парламенте за запрет продажи вейпов. Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие такого законопроекта. Регионы, Рязанская область, тоже это поддерживают. Процесс идет", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Как отмечается на сайте правительства региона, губернатор привел в пример результаты свежих социальных опросов, которые подтверждают, что большинство граждан страны выступают за полный запрет вейпов и жидкостей к ним. В первую очередь, свое мнение высказали родители и учителя, уточняется в сообщении.

