На Западе уличили Макрона в лицемерии из-за Украины

в мире

украина

франция

россия

эммануэль макрон

евросоюз

еврокомиссия

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Франция продолжает активно закупать российский газ, несмотря на заявления президента Эммануэля Макрона о поддержке Украины, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."С самого начала российской военной операции на Украине французский президент Эммануэль Макрон встал на сторону Украины. И хотя Франция по-прежнему громко протестует против военной операции Кремля, ее импорт российского сжиженного природного газа растет", — сообщает издание.В первые три месяца этого года Франция импортировала больше российского СПГ, чем любая другая страна-член ЕС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 2025 год она заплатила России в общей сложности около 600 миллионов евро, говорится в публикации.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта претерпела небольшие изменения. А в мае ЕК представила проект дорожной карты прекращения импорта в Европу энергоносителей из России до конца 2027 года.В Кремле неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки углеводородов. Также Москва уверена, что страна справится с санкционным давлением, а ЕС не хватает мужества признать провал санкций.

2025

