На Западе уличили Макрона в лицемерии из-за Украины - РИА Новости, 28.08.2025
16:13 28.08.2025
На Западе уличили Макрона в лицемерии из-за Украины
2025-08-28T16:13:00+03:00
2025-08-28T16:13:00+03:00
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Франция продолжает активно закупать российский газ, несмотря на заявления президента Эммануэля Макрона о поддержке Украины, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."С самого начала российской военной операции на Украине французский президент Эммануэль Макрон встал на сторону Украины. И хотя Франция по-прежнему громко протестует против военной операции Кремля, ее импорт российского сжиженного природного газа растет", — сообщает издание.В первые три месяца этого года Франция импортировала больше российского СПГ, чем любая другая страна-член ЕС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 2025 год она заплатила России в общей сложности около 600 миллионов евро, говорится в публикации.Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта претерпела небольшие изменения. А в мае ЕК представила проект дорожной карты прекращения импорта в Европу энергоносителей из России до конца 2027 года.В Кремле неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки углеводородов. Также Москва уверена, что страна справится с санкционным давлением, а ЕС не хватает мужества признать провал санкций.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Франция продолжает активно закупать российский газ, несмотря на заявления президента Эммануэля Макрона о поддержке Украины, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"С самого начала российской военной операции на Украине французский президент Эммануэль Макрон встал на сторону Украины. И хотя Франция по-прежнему громко протестует против военной операции Кремля, ее импорт российского сжиженного природного газа растет", — сообщает издание.
Путин шуткой прокомментировал отказ Германии от российского газа
Путин шуткой прокомментировал отказ Германии от российского газа
19 июня, 03:22
В первые три месяца этого года Франция импортировала больше российского СПГ, чем любая другая страна-член ЕС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 2025 год она заплатила России в общей сложности около 600 миллионов евро, говорится в публикации.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта претерпела небольшие изменения. А в мае ЕК представила проект дорожной карты прекращения импорта в Европу энергоносителей из России до конца 2027 года.
В Кремле неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки углеводородов. Также Москва уверена, что страна справится с санкционным давлением, а ЕС не хватает мужества признать провал санкций.
Путин рассказал о последствиях отказа ЕС от российского газа
Путин рассказал о последствиях отказа ЕС от российского газа
17 июля, 14:19
 
