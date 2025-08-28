https://ria.ru/20250828/magistral-2038155115.html

Солнцев и Комаров досрочно запустили движение по участку магистрали

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев в четверг досрочно запустили движение по участку магистрали, который соединяет улицу Степана Разина и Загородное шоссе, сообщает пресс-служба регионального правительства. Основные работы завершены с опережением графика: сделать это планировали в начале 2026 года. "Строительство и реконструкция автомобильных дорог – основа повышения качества жизни граждан. Рад, что регионы Приволжского федерального округа активно участвуют в этой работе, и федеральный центр оказывает всестороннюю поддержку, в том числе в рамках реализации национальных проектов. Строительство нового участка дороги в Оренбурге – яркий этому пример", – приводит пресс-служба слова Комарова. Полпред поблагодарил всех, кто принимал участие в работе – проектировщиков, инженеров и строителей – за ответственное отношение к делу. Протяженность четырехполосной дороги составляет почти 6 километров – от улицы Степана Разина до Загородного шоссе, она пересекает улицы Уральскую, Мира и 60 лет Октября. Покрытие выполнено из особо прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, специально разработанного для скоростных магистралей; расчетная скорость движения – 60 километров в час. На объекте обустроены тротуары, пешеходные переходы, освещение и остановочные павильоны для общественного транспорта. "Открыть движение по одному из крупнейших дорожных объектов последних лет было важно к сентябрю, к началу учебного года. Это значительно разгрузит транспортные потоки на крупных магистралях областного центра – проспекте Гагарина и улице Чкалова. Новая дорога также обеспечит транспортной инфраструктурой динамично развивающиеся новые микрорайоны города", – сказал, в свою очередь, Солнцев. После этого Солнцев вручил благодарственные письма людям, внесшим значимый вклад в реализацию проекта. В пресс-службе напомнили, в начале июля Комаров осматривал строительство дороги-дублера улицы Чкалова в Оренбурге. Тогда объект был готов более чем на 75%. Работы начались в 2023 году в рамках государственной программы "Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области".

