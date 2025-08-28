Мадуро обвинил США в нарушении Договора Тлателолько
Мадуро: маневры США в Карибском море нарушают Договор Тлателолько
Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 28 авг - РИА Новости. Отправка группы боевых кораблей США, включая атомную подлодку, к побережью Венесуэлы является нарушением Договора Тлателолько, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Венесуэле пригрозили атомной подводной лодкой. Нарушен Договор Тлателолько, запрещающий перемещение, использование и производство ядерного оружия на территории всей Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал Мадуро на церемонии вручения верительных грамот в Каракасе, его выступление транслировал телеканал VTV.
На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа направила на юг Карибского моря три военных корабля с четырьмя тысячами военнослужащих, включая ракетный крейсер и атомную подлодку. Вашингтон заявил, что операция направлена на предотвращение поставок наркотиков в США.
В Каракасе подчеркнули, что действия США угрожают не только самой республике, но и стабильности всего региона, который в 2014 году был объявлен Сообществом латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК зоной мира. В этой связи власти южноамериканской республики обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, потребовав отвода военных судов США и ясных гарантий, что никакие ядерные вооружения не будут использованы и размещены в этом регионе.
Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (Договор Тлателолько) был подписан в 1967 году в Мехико. Участники договора - все 33 государства региона, а дополнительный протокол к нему подписан США, СССР, Великобританией, Францией и Китаем. Ядерные державы в этом документе обязались не нарушать безъядерный статус региона.
