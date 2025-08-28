Рейтинг@Mail.ru
Мадуро обвинил США в нарушении Договора Тлателолько - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/maduro-2038003734.html
Мадуро обвинил США в нарушении Договора Тлателолько
Мадуро обвинил США в нарушении Договора Тлателолько - РИА Новости, 28.08.2025
Мадуро обвинил США в нарушении Договора Тлателолько
Отправка группы боевых кораблей США, включая атомную подлодку, к побережью Венесуэлы является нарушением Договора Тлателолько, заявил президент Венесуэлы... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T07:33:00+03:00
2025-08-28T07:33:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
латинская америка
николас мадуро
дональд трамп
антониу гутерриш
селак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_0:115:3121:1871_1920x0_80_0_0_1684cbb7b670ff228fd3d60e86bae6ae.jpg
МЕХИКО, 28 авг - РИА Новости. Отправка группы боевых кораблей США, включая атомную подлодку, к побережью Венесуэлы является нарушением Договора Тлателолько, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Венесуэле пригрозили атомной подводной лодкой. Нарушен Договор Тлателолько, запрещающий перемещение, использование и производство ядерного оружия на территории всей Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал Мадуро на церемонии вручения верительных грамот в Каракасе, его выступление транслировал телеканал VTV. На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа направила на юг Карибского моря три военных корабля с четырьмя тысячами военнослужащих, включая ракетный крейсер и атомную подлодку. Вашингтон заявил, что операция направлена на предотвращение поставок наркотиков в США. В Каракасе подчеркнули, что действия США угрожают не только самой республике, но и стабильности всего региона, который в 2014 году был объявлен Сообществом латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК зоной мира. В этой связи власти южноамериканской республики обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, потребовав отвода военных судов США и ясных гарантий, что никакие ядерные вооружения не будут использованы и размещены в этом регионе. Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (Договор Тлателолько) был подписан в 1967 году в Мехико. Участники договора - все 33 государства региона, а дополнительный протокол к нему подписан США, СССР, Великобританией, Францией и Китаем. Ядерные державы в этом документе обязались не нарушать безъядерный статус региона.
https://ria.ru/20250828/maduro-2037988603.html
https://ria.ru/20250827/peru-2037771553.html
сша
венесуэла
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a2d597fadd9490bf7431dac28c4feee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, латинская америка, николас мадуро, дональд трамп, антониу гутерриш, селак, оон
В мире, США, Венесуэла, Латинская Америка, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Антониу Гутерриш, СЕЛАК, ООН
Мадуро обвинил США в нарушении Договора Тлателолько

Мадуро: маневры США в Карибском море нарушают Договор Тлателолько

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 28 авг - РИА Новости. Отправка группы боевых кораблей США, включая атомную подлодку, к побережью Венесуэлы является нарушением Договора Тлателолько, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Венесуэле пригрозили атомной подводной лодкой. Нарушен Договор Тлателолько, запрещающий перемещение, использование и производство ядерного оружия на территории всей Латинской Америки и Карибского бассейна", - сказал Мадуро на церемонии вручения верительных грамот в Каракасе, его выступление транслировал телеканал VTV.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Мадуро заявил, что мир проявляет впечатляющую солидарность с Венесуэлой
Вчера, 02:41
На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа направила на юг Карибского моря три военных корабля с четырьмя тысячами военнослужащих, включая ракетный крейсер и атомную подлодку. Вашингтон заявил, что операция направлена на предотвращение поставок наркотиков в США.
В Каракасе подчеркнули, что действия США угрожают не только самой республике, но и стабильности всего региона, который в 2014 году был объявлен Сообществом латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК зоной мира. В этой связи власти южноамериканской республики обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, потребовав отвода военных судов США и ясных гарантий, что никакие ядерные вооружения не будут использованы и размещены в этом регионе.
Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне (Договор Тлателолько) был подписан в 1967 году в Мехико. Участники договора - все 33 государства региона, а дополнительный протокол к нему подписан США, СССР, Великобританией, Францией и Китаем. Ядерные державы в этом документе обязались не нарушать безъядерный статус региона.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
США выдумали историю с наркокартелем в Венесуэле, заявила социолог
27 августа, 04:39
 
В миреСШАВенесуэлаЛатинская АмерикаНиколас МадуроДональд ТрампАнтониу ГутерришСЕЛАКООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала