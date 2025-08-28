https://ria.ru/20250828/maduro-2037988603.html

Мадуро заявил, что мир проявляет впечатляющую солидарность с Венесуэлой

Мадуро заявил, что мир проявляет впечатляющую солидарность с Венесуэлой - РИА Новости, 28.08.2025

Мадуро заявил, что мир проявляет впечатляющую солидарность с Венесуэлой

Мировое сообщество проявляет ошеломляющую солидарность с Венесуэлой на фоне угроз со стороны США, в том числе связанных с размещением в Карибском бассейне... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T02:41:00+03:00

2025-08-28T02:41:00+03:00

2025-08-28T02:41:00+03:00

в мире

сша

венесуэла

карибский бассейн

николас мадуро

дональд трамп

антониу гутерреш

селак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963373908_149:488:2923:2048_1920x0_80_0_0_d85a6170c14e594f322ff1ef72c083d2.jpg

МЕХИКО, 28 авг - РИА Новости. Мировое сообщество проявляет ошеломляющую солидарность с Венесуэлой на фоне угроз со стороны США, в том числе связанных с размещением в Карибском бассейне американского атомного подводного крейсера, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Венесуэла получает ошеломляющую мировую солидарность, потому что никогда ранее никакой стране Латинской Америки и Карибского бассейна не угрожали ядерной подводной лодкой", - сказал Мадуро на церемонии вручения верительных грамот в Каракасе, его заявление показал телеканал VTV. По словам президента Мадуро, Венесуэла всегда действует, исходя из принципов самоопределения, суверенитета, уважения, равенства между государствами и человечности, и имеет далеко идущие цели цели в отношениях со странами на всех континентах. "Венесуэла - это страна, которой восхищаются в мире, которую любят в мире, не только правительства, которые демонстрируют впечатляющую солидарность", - добавил глава государства. На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа направила на юг Карибского моря три военных корабля с четырьмя тысячами военнослужащих, заявив, что операция направлена на предотвращение поставок наркотиков в США. В Каракасе подчеркнули, что действия США угрожают не только самой республике, но и стабильности всего региона, который в 2014 году был объявлен Сообществом латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК зоной мира. В этой связи власти южноамериканской республики обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, потребовав отвода военных судов США и ясных гарантий, что никакие ядерные вооружения не будут использованы и размещены в этом регионе.

https://ria.ru/20250827/peru-2037771553.html

https://ria.ru/20250827/venesuela-2037770484.html

сша

венесуэла

карибский бассейн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, венесуэла, карибский бассейн, николас мадуро, дональд трамп, антониу гутерреш, селак, оон