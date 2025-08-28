Мадуро заявил, что мир проявляет впечатляющую солидарность с Венесуэлой
Мадуро: Венесуэла встречает впечатляющую солидарность перед угрозами США
© AP Photo / Matias DelacroixНиколас Мадуро
© AP Photo / Matias Delacroix
Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 28 авг - РИА Новости. Мировое сообщество проявляет ошеломляющую солидарность с Венесуэлой на фоне угроз со стороны США, в том числе связанных с размещением в Карибском бассейне американского атомного подводного крейсера, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Венесуэла получает ошеломляющую мировую солидарность, потому что никогда ранее никакой стране Латинской Америки и Карибского бассейна не угрожали ядерной подводной лодкой", - сказал Мадуро на церемонии вручения верительных грамот в Каракасе, его заявление показал телеканал VTV.
По словам президента Мадуро, Венесуэла всегда действует, исходя из принципов самоопределения, суверенитета, уважения, равенства между государствами и человечности, и имеет далеко идущие цели цели в отношениях со странами на всех континентах.
"Венесуэла - это страна, которой восхищаются в мире, которую любят в мире, не только правительства, которые демонстрируют впечатляющую солидарность", - добавил глава государства.
На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа направила на юг Карибского моря три военных корабля с четырьмя тысячами военнослужащих, заявив, что операция направлена на предотвращение поставок наркотиков в США. В Каракасе подчеркнули, что действия США угрожают не только самой республике, но и стабильности всего региона, который в 2014 году был объявлен Сообществом латиноамериканских и карибских государств СЕЛАК зоной мира.
В этой связи власти южноамериканской республики обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, потребовав отвода военных судов США и ясных гарантий, что никакие ядерные вооружения не будут использованы и размещены в этом регионе.
