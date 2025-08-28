https://ria.ru/20250828/liksutov-2038022799.html

Ликсутов: испытательную башню для лифтов построят на столичном КМЗ

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. На территории Карачаровского механического завода (КМЗ) планируют возвести испытательную башню для лифтового оборудования, сообщил заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город развивает промышленную инфраструктуру для разработки и производства инновационной продукции. На Карачаровском механическом заводе появится собственная испытательная башня, которая позволит тестировать лифтовое оборудование и проводить его сертификацию. Высота испытательной шахты составит 138 метров", – отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Испытания в реальных условиях позволяют подтвердить качество и безопасность работы всех систем лифтового оборудования, а также проверить скорость движения, плавность хода кабины и другие параметры работы лифта. Это особенно актуально при внедрении новых технологий, систем управления и компонентов, которые требуют комплексной проверки перед запуском в серийное производство.По словам министра столичного правительства, главы городского ДИПП Анатолия Гарбузова, с помощью нового объекта КМЗ сможет ускорить внедрение современных технологий, повысить качество и конкурентоспособность своей продукции."Общая площадь комплекса составит около 16 тысяч квадратных метров. Помимо испытательной шахты в башне будут работать две смотровые площадки, а также конференц-зал, которые сделают КМЗ важной частью не только промышленной, но и деловой и культурной жизни города", – подчеркнул Гарбузов.На базе Карачаровского механического завода формируется кластер вертикального транспорта и лифтостроения. Предприятие также развивает направления монтажа и сервиса лифтового оборудования. Так, в текущем году монтажники завода установят на территории Москвы свыше 2,3 тысячи лифтов в рамках программы Фонда капитального ремонта.

