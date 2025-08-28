https://ria.ru/20250828/lenoblast-2038142219.html
Новые общественные пространства благоустроены в районах Ленобласти
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Новые пространства благоустроены в районах Ленобласти по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", работы завершились на аллеях и площадках в Кузьмолово, Федоровском и Вындином Острове, сообщает пресс-служба правительства региона. "Уделяем внимание не только самому благоустройству по предложениям жителей, но и информационному наполнению пространств. На "Аллее Героев" в Кузьмолово выполнено патриотическое оформление, на "Аллее Памяти Героев" в Фёдоровском установлены военно-тематические стенды. И, конечно, сделано все для комфортного и интересного времяпрепровождения", - рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков. На Аллее Героев в Кузьмолово также установлены удобные скамейки для отдыха, смонтированы современные детские площадки, проложены прогулочные дорожки и оформлено место для проведения общественных мероприятий. В "Сквере Памяти Героев" в Фёдоровском установлены городские качели и световые гирлянды, сформирована зона тихого отдыха с транзитами из шаговых плит, сборными навесами и беседками, установлены лавочки, а в центре появится цветник. В Вындином Острове установлен памп-трек с безопасным покрытием, качели-пергола, информационный стенд, радиусные скамейки из хвойных пород древесины со стальным каркасом, особо яркие торшеры. Пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой, а еще высадили иргу, кизильник, спирею, пихты и рябины.
