Рейтинг@Mail.ru
Новые общественные пространства благоустроены в районах Ленобласти - РИА Новости, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
17:02 28.08.2025
https://ria.ru/20250828/lenoblast-2038142219.html
Новые общественные пространства благоустроены в районах Ленобласти
Новые общественные пространства благоустроены в районах Ленобласти - РИА Новости, 28.08.2025
Новые общественные пространства благоустроены в районах Ленобласти
Новые пространства благоустроены в районах Ленобласти по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", работы завершились на аллеях и площадках в Кузьмолово,... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T17:02:00+03:00
2025-08-28T17:02:00+03:00
ленинградская область
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038140930_0:39:738:454_1920x0_80_0_0_ed2a7e486316864cdcf981c7d6f4712b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Новые пространства благоустроены в районах Ленобласти по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", работы завершились на аллеях и площадках в Кузьмолово, Федоровском и Вындином Острове, сообщает пресс-служба правительства региона. "Уделяем внимание не только самому благоустройству по предложениям жителей, но и информационному наполнению пространств. На "Аллее Героев" в Кузьмолово выполнено патриотическое оформление, на "Аллее Памяти Героев" в Фёдоровском установлены военно-тематические стенды. И, конечно, сделано все для комфортного и интересного времяпрепровождения", - рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков. На Аллее Героев в Кузьмолово также установлены удобные скамейки для отдыха, смонтированы современные детские площадки, проложены прогулочные дорожки и оформлено место для проведения общественных мероприятий. В "Сквере Памяти Героев" в Фёдоровском установлены городские качели и световые гирлянды, сформирована зона тихого отдыха с транзитами из шаговых плит, сборными навесами и беседками, установлены лавочки, а в центре появится цветник. В Вындином Острове установлен памп-трек с безопасным покрытием, качели-пергола, информационный стенд, радиусные скамейки из хвойных пород древесины со стальным каркасом, особо яркие торшеры. Пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой, а еще высадили иргу, кизильник, спирею, пихты и рябины.
https://ria.ru/20250827/pikalevo-2037968084.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038140930_42:0:698:492_1920x0_80_0_0_4a44041108e34d23f210af2ee483fa5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область
Ленинградская область , Ленинградская область
Новые общественные пространства благоустроены в районах Ленобласти

Новые общественные пространства благоустроили в районах Ленобласти по нацпроекту

© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиБлагоустройство нового пространства в Ленобласти
Благоустройство нового пространства в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
Благоустройство нового пространства в Ленобласти
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Новые пространства благоустроены в районах Ленобласти по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", работы завершились на аллеях и площадках в Кузьмолово, Федоровском и Вындином Острове, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Уделяем внимание не только самому благоустройству по предложениям жителей, но и информационному наполнению пространств. На "Аллее Героев" в Кузьмолово выполнено патриотическое оформление, на "Аллее Памяти Героев" в Фёдоровском установлены военно-тематические стенды. И, конечно, сделано все для комфортного и интересного времяпрепровождения", - рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Егор Мищеряков.
На Аллее Героев в Кузьмолово также установлены удобные скамейки для отдыха, смонтированы современные детские площадки, проложены прогулочные дорожки и оформлено место для проведения общественных мероприятий.
В "Сквере Памяти Героев" в Фёдоровском установлены городские качели и световые гирлянды, сформирована зона тихого отдыха с транзитами из шаговых плит, сборными навесами и беседками, установлены лавочки, а в центре появится цветник.
В Вындином Острове установлен памп-трек с безопасным покрытием, качели-пергола, информационный стенд, радиусные скамейки из хвойных пород древесины со стальным каркасом, особо яркие торшеры. Пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой, а еще высадили иргу, кизильник, спирею, пихты и рябины.
Город Пикалево Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Новое общественное пространство откроется в Пикалево Ленобласти
27 августа, 21:00
 
Ленинградская областьЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала