ВС России нанесли удар по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области

2025-08-28T10:31:00+03:00

ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Удар нанесен по тренировочному лагерю в Киевской области, где иностранные инструкторы обучали украинских добровольцев, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги. "Броварской, Бориспольский и Васильковский районы… Нанесено поражение складов боеприпасов и техники, что снижает боеспособность войсковых частей. Прилетело в какой-то модный тренировочный лагерь, где германские и британские инструкторы обучали украинских добровольцев на какой-то модный спецназ", - сказал Лебедев. По его словам, также под удар попали зоны концентрации резервов и объектов логистики ВСУ в Бучанском и Белоцерковском районах.

