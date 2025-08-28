https://ria.ru/20250828/lager-2038028589.html
ВС России нанесли удар по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области
ВС России нанесли удар по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 28.08.2025
ВС России нанесли удар по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области
Удар нанесен по тренировочному лагерю в Киевской области, где иностранные инструкторы обучали украинских добровольцев, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T10:31:00+03:00
2025-08-28T10:31:00+03:00
2025-08-28T10:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
киев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018116464_0:395:2939:2048_1920x0_80_0_0_b2a23ac2f00cb52783da331b90b5aff4.jpg
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Удар нанесен по тренировочному лагерю в Киевской области, где иностранные инструкторы обучали украинских добровольцев, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги. "Броварской, Бориспольский и Васильковский районы… Нанесено поражение складов боеприпасов и техники, что снижает боеспособность войсковых частей. Прилетело в какой-то модный тренировочный лагерь, где германские и британские инструкторы обучали украинских добровольцев на какой-то модный спецназ", - сказал Лебедев. По его словам, также под удар попали зоны концентрации резервов и объектов логистики ВСУ в Бучанском и Белоцерковском районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киевская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018116464_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_18bac98c6e76e70f07e27b5557ded5e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удар по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области
ВС РФ нанесли удар по тренировочному лагерю для добровольцев в Киевской области