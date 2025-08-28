Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 28.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 28.08.2025
ВС России нанесли удар по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области
специальная военная операция на украине
киевская область
киев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Удар нанесен по тренировочному лагерю в Киевской области, где иностранные инструкторы обучали украинских добровольцев, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги. "Броварской, Бориспольский и Васильковский районы… Нанесено поражение складов боеприпасов и техники, что снижает боеспособность войсковых частей. Прилетело в какой-то модный тренировочный лагерь, где германские и британские инструкторы обучали украинских добровольцев на какой-то модный спецназ", - сказал Лебедев. По его словам, также под удар попали зоны концентрации резервов и объектов логистики ВСУ в Бучанском и Белоцерковском районах.
киевская область, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 авг – РИА Новости. Удар нанесен по тренировочному лагерю в Киевской области, где иностранные инструкторы обучали украинских добровольцев, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области на фоне воздушной тревоги.
"Броварской, Бориспольский и Васильковский районы… Нанесено поражение складов боеприпасов и техники, что снижает боеспособность войсковых частей. Прилетело в какой-то модный тренировочный лагерь, где германские и британские инструкторы обучали украинских добровольцев на какой-то модный спецназ", - сказал Лебедев.
По его словам, также под удар попали зоны концентрации резервов и объектов логистики ВСУ в Бучанском и Белоцерковском районах.
