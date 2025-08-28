Рейтинг@Mail.ru
Разработчики дрона "КВН" подсчитали нанесенный ВСУ ущерб - РИА Новости, 28.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:01 28.08.2025 (обновлено: 09:17 28.08.2025)
Разработчики дрона "КВН" подсчитали нанесенный ВСУ ущерб
специальная военная операция на украине
курская область
сша
вооруженные силы украины
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Применение ударного FPV-дрона на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский" ("КВН") нанесло ВСУ ущерб на сумму свыше 2 миллиардов долларов США, сообщила РИА Новости официальный представитель научно-производственного центра "Ушкуйник" и команды разработчиков Анна Цветкова. Впервые этот ударный дрон был применен год назад, в августе 2024 года, в Курской области. В том же году он стал производиться серийно. "Сумма нанесенного противнику ущерба FPV-дронами "Князь Вандал Новгородский" с августа 2024 года по июнь 2025 года составила свыше 166 миллиардов рублей (около 2 миллиардов 75 миллионов долларов по текущему курсу), при этом затраты на его приобретение – менее 3% от этой суммы", - сказала Цветкова. По ее словам, применение "КВН" на оптоволокне стало фактически "революцией внутри революции". "Специальная военная операция доказала нам, что массовое применение различных типов беспилотных (и уже даже автономных) систем – это не далекое будущее, а технологическая революция, произошедшая прямо на наших глазах. Однако в августе 2024 года мы оказались в ситуации, когда небо над Курской областью полностью заглушили средствами РЭБ противника – использовать дроны на радиоуправлении в таких условиях было практически невозможно. Появление "Князя Вандала", полностью неуязвимого к средствам радиоэлектронной борьбы и разведки, действительно качественно изменило ход боевых действий сначала в Курской области, а затем и на других участках фронта", - сказала Цветкова. "Князь Вандал Новгородский" стал Оружием Победы. Это не дорогостоящее и единичное, а дешевое и массовое оружие. Этим дроном, стоимость которого при пересчете - около тысячи долларов, происходит уничтожение западной техники за несколько миллионов долларов", - добавила Цветкова.
курская область, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, США, Вооруженные силы Украины
© Фото : компания-разработчик "Ушкуйник"FPV-дрон "КВН"
© Фото : компания-разработчик "Ушкуйник"
FPV-дрон "КВН"
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Применение ударного FPV-дрона на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский" ("КВН") нанесло ВСУ ущерб на сумму свыше 2 миллиардов долларов США, сообщила РИА Новости официальный представитель научно-производственного центра "Ушкуйник" и команды разработчиков Анна Цветкова.
Впервые этот ударный дрон был применен год назад, в августе 2024 года, в Курской области. В том же году он стал производиться серийно.
"Сумма нанесенного противнику ущерба FPV-дронами "Князь Вандал Новгородский" с августа 2024 года по июнь 2025 года составила свыше 166 миллиардов рублей (около 2 миллиардов 75 миллионов долларов по текущему курсу), при этом затраты на его приобретение – менее 3% от этой суммы", - сказала Цветкова.
По ее словам, применение "КВН" на оптоволокне стало фактически "революцией внутри революции".
"Специальная военная операция доказала нам, что массовое применение различных типов беспилотных (и уже даже автономных) систем – это не далекое будущее, а технологическая революция, произошедшая прямо на наших глазах. Однако в августе 2024 года мы оказались в ситуации, когда небо над Курской областью полностью заглушили средствами РЭБ противника – использовать дроны на радиоуправлении в таких условиях было практически невозможно. Появление "Князя Вандала", полностью неуязвимого к средствам радиоэлектронной борьбы и разведки, действительно качественно изменило ход боевых действий сначала в Курской области, а затем и на других участках фронта", - сказала Цветкова.
"Князь Вандал Новгородский" стал Оружием Победы. Это не дорогостоящее и единичное, а дешевое и массовое оружие. Этим дроном, стоимость которого при пересчете - около тысячи долларов, происходит уничтожение западной техники за несколько миллионов долларов", - добавила Цветкова.
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСШАВооруженные силы Украины
 
 
