Краснодарский край
 
20:40 28.08.2025
Четыре маршрута промышленного туризма доступны на Кубани
краснодарский край
краснодарский край
россия
КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Четыре экскурсионных маршрута в рамках промышленного туризма доступны в Краснодарском крае, рассказали в пресс-службе администрации региона. "Сейчас в регионе – три региональных экскурсионных маршрута и один федеральный. В их числе – "Винные дороги Краснодарского края" и "Индустриальный калейдоскоп Причерноморья", которые охватывают обрабатывающие производства и предприятия винного кластера, а также стартовавший в 2025 году "Строительная сила Псебая", куда вошли производства строительных материалов юго-восточной зоны края. В рамках программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" разработан маршрут "Промышленная мощь русского юга", в него включили ведущие предприятий в машиностроении и пищевом производстве", - сообщает пресс-служба. Сегодня, как отмечено, школьники и студенты могут посетить с экскурсией свыше 90 предприятий, а более 20 обрабатывающих производств принимают туристов разной целевой аудитории. В планах края, по данным пресс-службы, составить полный список экскурсионных промышленных маршрутов региона. Также, как сообщается, в планах - сделать экскурсии общедоступными, разместить информацию о них на предприятиях и едином ресурсе. Согласно данным, которые ранее приводило минкурортов региона, за последние два года Краснодарский край стал центром промышленного туризма на юге России. Кроме того, как сообщается, уже сформирован перечень из 131 промышленных предприятия, которые оказывают экскурсионные и туристические услуги, этот перечень подготовило Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
краснодарский край
россия
КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Четыре экскурсионных маршрута в рамках промышленного туризма доступны в Краснодарском крае, рассказали в пресс-службе администрации региона.
"Сейчас в регионе – три региональных экскурсионных маршрута и один федеральный. В их числе – "Винные дороги Краснодарского края" и "Индустриальный калейдоскоп Причерноморья", которые охватывают обрабатывающие производства и предприятия винного кластера, а также стартовавший в 2025 году "Строительная сила Псебая", куда вошли производства строительных материалов юго-восточной зоны края. В рамках программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" разработан маршрут "Промышленная мощь русского юга", в него включили ведущие предприятий в машиностроении и пищевом производстве", - сообщает пресс-служба.
Сегодня, как отмечено, школьники и студенты могут посетить с экскурсией свыше 90 предприятий, а более 20 обрабатывающих производств принимают туристов разной целевой аудитории.
В планах края, по данным пресс-службы, составить полный список экскурсионных промышленных маршрутов региона. Также, как сообщается, в планах - сделать экскурсии общедоступными, разместить информацию о них на предприятиях и едином ресурсе.
Согласно данным, которые ранее приводило минкурортов региона, за последние два года Краснодарский край стал центром промышленного туризма на юге России.
Кроме того, как сообщается, уже сформирован перечень из 131 промышленных предприятия, которые оказывают экскурсионные и туристические услуги, этот перечень подготовило Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
