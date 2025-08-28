https://ria.ru/20250828/kuban-2038187109.html

Более 3 тыс объектов недвижимости вовлекли в хозяйственный оборот на Кубани

Более 3 тыс объектов недвижимости вовлекли в хозяйственный оборот на Кубани - РИА Новости, 28.08.2025

Более 3 тыс объектов недвижимости вовлекли в хозяйственный оборот на Кубани

Более трех тысяч объектов недвижимости вовлекли в хозяйственный оборот на Кубани по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сообщает... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T20:34:00+03:00

2025-08-28T20:34:00+03:00

2025-08-28T20:34:00+03:00

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938302901_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_7b094ae7cd69b6f35f636bc0fd35c9a2.jpg

КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Более трех тысяч объектов недвижимости вовлекли в хозяйственный оборот на Кубани по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации региона. "В Краснодарском крае вовлекли в хозяйственный оборот более трех тысяч объектов недвижимого имущества. Эту работу проводят с 2018 года по поручению губернатора Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, по информации краевой администрации, власти регина продолжают работу в отношении еще почти одной тысячи таких объектов. Их планируют продать, предоставить в аренду, включить в перечни для предоставления малому и среднему бизнесу, отремонтировать и использовать для нужд муниципалитетов. "По результатам инвентаризации на сегодняшний день вовлечено 3049 объектов недвижимого имущества ранее неиспользуемых, либо используемых не по назначению. Работа по их выявлению способствует увеличению инвестиционной привлекательности территории, созданию новых рабочих мест, дополнительному поступлению средств в муниципальные бюджеты, выполнению социальных программ и реализации инфраструктурных проектов", – сказал журналистам вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов, его слова приводит пресс-служба. Лидерами по вовлечению недвижимого имущества в оборот, как отмечено, являются Краснодар, Новороссийск, Выселковский и Усть-Лабинский районы.

https://ria.ru/20250828/kondratev-2038185740.html

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, вениамин кондратьев