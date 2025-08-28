https://ria.ru/20250828/kuban-2038187109.html
Более 3 тыс объектов недвижимости вовлекли в хозяйственный оборот на Кубани
Более 3 тыс объектов недвижимости вовлекли в хозяйственный оборот на Кубани - РИА Новости, 28.08.2025
Более 3 тыс объектов недвижимости вовлекли в хозяйственный оборот на Кубани
Более трех тысяч объектов недвижимости вовлекли в хозяйственный оборот на Кубани по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сообщает... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T20:34:00+03:00
2025-08-28T20:34:00+03:00
2025-08-28T20:34:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938302901_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_7b094ae7cd69b6f35f636bc0fd35c9a2.jpg
КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Более трех тысяч объектов недвижимости вовлекли в хозяйственный оборот на Кубани по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации региона. "В Краснодарском крае вовлекли в хозяйственный оборот более трех тысяч объектов недвижимого имущества. Эту работу проводят с 2018 года по поручению губернатора Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, по информации краевой администрации, власти регина продолжают работу в отношении еще почти одной тысячи таких объектов. Их планируют продать, предоставить в аренду, включить в перечни для предоставления малому и среднему бизнесу, отремонтировать и использовать для нужд муниципалитетов. "По результатам инвентаризации на сегодняшний день вовлечено 3049 объектов недвижимого имущества ранее неиспользуемых, либо используемых не по назначению. Работа по их выявлению способствует увеличению инвестиционной привлекательности территории, созданию новых рабочих мест, дополнительному поступлению средств в муниципальные бюджеты, выполнению социальных программ и реализации инфраструктурных проектов", – сказал журналистам вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов, его слова приводит пресс-служба. Лидерами по вовлечению недвижимого имущества в оборот, как отмечено, являются Краснодар, Новороссийск, Выселковский и Усть-Лабинский районы.
https://ria.ru/20250828/kondratev-2038185740.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938302901_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_18dd1bdddd4477a906377444d9ae0e44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Более 3 тыс объектов недвижимости вовлекли в хозяйственный оборот на Кубани
Более трех тысяч объектов недвижимости вовлекли в хозяйственный оборот на Кубани
КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Более трех тысяч объектов недвижимости вовлекли в хозяйственный оборот на Кубани по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации региона.
"В Краснодарском крае вовлекли в хозяйственный оборот более трех тысяч объектов недвижимого имущества. Эту работу проводят с 2018 года по поручению губернатора Вениамина Кондратьева", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, по информации краевой администрации, власти регина продолжают работу в отношении еще почти одной тысячи таких объектов. Их планируют продать, предоставить в аренду, включить в перечни для предоставления малому и среднему бизнесу, отремонтировать и использовать для нужд муниципалитетов.
"По результатам инвентаризации на сегодняшний день вовлечено 3049 объектов недвижимого имущества ранее неиспользуемых, либо используемых не по назначению. Работа по их выявлению способствует увеличению инвестиционной привлекательности территории, созданию новых рабочих мест, дополнительному поступлению средств в муниципальные бюджеты, выполнению социальных программ и реализации инфраструктурных проектов", – сказал журналистам вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов, его слова приводит пресс-служба.
Лидерами по вовлечению недвижимого имущества в оборот, как отмечено, являются Краснодар, Новороссийск, Выселковский и Усть-Лабинский районы.