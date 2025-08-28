Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о российских дронах над ФРГ
13:24 28.08.2025 (обновлено: 13:28 28.08.2025)
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о российских дронах над ФРГ
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Публикация газеты New York Times о якобы разведывательных дронах РФ над ФРГ напоминает очередную газетную утку, такое трудно себе представить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг газета сообщила, что якобы разведывательные дроны РФ совершают полеты над маршрутами, которые используют США и их союзники для транспортировки военных грузов через восточную часть Германии."Честно говоря, нет, не успели, но представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это хорошо видели и вряд ли бы они молчали. Поэтому, конечно, все это больше напоминает газетную утку очередную", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикацией.
в мире, россия, германия, дмитрий песков, сша
В мире, Россия, Германия, Дмитрий Песков, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Публикация газеты New York Times о якобы разведывательных дронах РФ над ФРГ напоминает очередную газетную утку, такое трудно себе представить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг газета сообщила, что якобы разведывательные дроны РФ совершают полеты над маршрутами, которые используют США и их союзники для транспортировки военных грузов через восточную часть Германии.
"Честно говоря, нет, не успели, но представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это хорошо видели и вряд ли бы они молчали. Поэтому, конечно, все это больше напоминает газетную утку очередную", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикацией.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Песков отреагировал на сообщения о раскрытии российской разведки в Бразилии
22 мая, 13:15
 
