В Кремле прокомментировали публикацию NYT о российских дронах над ФРГ
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о российских дронах над ФРГ - РИА Новости, 28.08.2025
В Кремле прокомментировали публикацию NYT о российских дронах над ФРГ
Публикация газеты New York Times о якобы разведывательных дронах РФ над ФРГ напоминает очередную газетную утку, такое трудно себе представить, заявил... РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T13:24:00+03:00
2025-08-28T13:24:00+03:00
2025-08-28T13:28:00+03:00
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Публикация газеты New York Times о якобы разведывательных дронах РФ над ФРГ напоминает очередную газетную утку, такое трудно себе представить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг газета сообщила, что якобы разведывательные дроны РФ совершают полеты над маршрутами, которые используют США и их союзники для транспортировки военных грузов через восточную часть Германии."Честно говоря, нет, не успели, но представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это хорошо видели и вряд ли бы они молчали. Поэтому, конечно, все это больше напоминает газетную утку очередную", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикацией.
