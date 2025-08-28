https://ria.ru/20250828/kreml-2038081086.html

В Кремле прокомментировали публикацию NYT о российских дронах над ФРГ

В Кремле прокомментировали публикацию NYT о российских дронах над ФРГ - РИА Новости, 28.08.2025

В Кремле прокомментировали публикацию NYT о российских дронах над ФРГ

Публикация газеты New York Times о якобы разведывательных дронах РФ над ФРГ напоминает очередную газетную утку, такое трудно себе представить, заявил... РИА Новости, 28.08.2025

2025-08-28T13:24:00+03:00

2025-08-28T13:24:00+03:00

2025-08-28T13:28:00+03:00

в мире

россия

германия

дмитрий песков

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_0:107:3178:1895_1920x0_80_0_0_6b5c74a1bd50cfb075b911970cb072d5.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Публикация газеты New York Times о якобы разведывательных дронах РФ над ФРГ напоминает очередную газетную утку, такое трудно себе представить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг газета сообщила, что якобы разведывательные дроны РФ совершают полеты над маршрутами, которые используют США и их союзники для транспортировки военных грузов через восточную часть Германии."Честно говоря, нет, не успели, но представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это хорошо видели и вряд ли бы они молчали. Поэтому, конечно, все это больше напоминает газетную утку очередную", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с публикацией.

https://ria.ru/20250522/kreml-2018449543.html

россия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, дмитрий песков, сша