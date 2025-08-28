https://ria.ru/20250828/kreml-2038077926.html

В Кремле рассказали о ходе спецоперации на Украине

В Кремле рассказали о ходе спецоперации на Украине

В Кремле рассказали о ходе спецоперации на Украине

Удары вооруженных сил РФ успешные, цели уничтожаются, специальная военная операция продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2025

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Удары вооруженных сил РФ успешные, цели уничтожаются, специальная военная операция продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы. Они, как было заявлено, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры. Удары успешные, цели уничтожаются, специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.

