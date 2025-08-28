https://ria.ru/20250828/kreml-2038077926.html
В Кремле рассказали о ходе спецоперации на Украине
В Кремле рассказали о ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 28.08.2025
В Кремле рассказали о ходе спецоперации на Украине
Удары вооруженных сил РФ успешные, цели уничтожаются, специальная военная операция продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.08.2025
2025-08-28T13:18:00+03:00
2025-08-28T13:18:00+03:00
2025-08-28T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbdbb9d8c83406352b2eea277ab1b035.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Удары вооруженных сил РФ успешные, цели уничтожаются, специальная военная операция продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы. Они, как было заявлено, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры. Удары успешные, цели уничтожаются, специальная военная операция продолжается", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_adaaa626b027454c5f0074aaf772ccdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о ходе спецоперации на Украине
Песков назвал удары российских военных по объектам на Украине успешными