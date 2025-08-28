https://ria.ru/20250828/kravtsov-2038004168.html

Мнение каждого учителя о системе образования учтут, заявил Кравцов

Мнение каждого учителя о системе образования учтут, заявил Кравцов

НОВОСИБИРСК, 28 авг – РИА Новости. Минпросвещения РФ на национальной платформе Max организовало прием вопросов, замечаний, идей и мнений учителей, которые включат в план мероприятий по реализации стратегии развития образования в России, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к участникам форума "Технопром-2025". Он пояснил, что в этом году проводилось широкое обсуждение новой стратегии развития образования, которая "закрепит все лучшее, что было накоплено советской системой образования и достижения последних лет", а именно статус учителя, его приоритет в системе образования и воспитания, оплату труда, единое образовательное пространство. "Также сейчас мы разрабатываем комплексный план мероприятий. Для того, чтобы при разработке плана мероприятий учесть мнение каждого педагога, на национальной платформе Max организована возможность приема вопросов, замечаний, идей и мнений от всей системы образования. Обращения будут аккумулированы и готовы к обсуждению 1 октября в рамках открытого диалога на форуме классных руководителей", - сказал министр.

